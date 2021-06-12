السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض أملاك الدولة بالمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أملاك الدولة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط جنوب محافظة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، حيث تم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف في المهد على ارض أملاك دولة ، بنطاق قرية العزيمة التابعة للمركز وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء أركان حرب وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط أن الوحدة المحلية نجحت في إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص علي أراضي أملاك دولة بقرية العزيمة  بالظهير الصحراوي على مساحة 500 متر مربع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية لحالات التعد بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم وصرامة حيال المخالفين بدون أية أستثناءات  من خلال تطبيق الازالة الفورية لكافة اشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية.

وأوضح رئيس المركز  أن الوحدة المحلية تقوم بمتابعة ملف التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية وذلك للحفاظ على أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب وأيضا المحافظة على الرقعة الزراعية إلى جانب تنظيم العديد من الحملات في كافة المجالات منها حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجانب حملات إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالشوارع والطرق الرئيسية كما تقوم بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي أقرها مجلس الوزراء ومنها ارتداء الكمامة داخل المواصلات العامة والمحال التجارية وأيضا الألتزام بمواعيد الغلق للورش والمقاهي والكافيهات مشيرا إلي أن الوحدة المحلية حريصة على استمرار هذه الحملات لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مناشدا المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم.

200188989_112426404396044_5025786139988301078_n
200188989_112426404396044_5025786139988301078_n
المنيا مركز سمالوط إزالة حالتي تعدي قرية العزيمة اللواء وليد المعداوي

الأكثر قراءة

«الحج والعمرة» السعودية: أبلغنا الدول الإسلامية بقرارنا لهذا العام ووجدنا تفهمًا كبيرًا

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

أسدل الستار.. خليفة فرجانى ساسى يوقع للزمالك بمنزل فاروق جعفر

عرض فيلم تسجيلي لكلمة الرئيس السيسي خلال اجتماع القاهرة بمشاركة 40 دولة أفريقية

بأمر المحكمة.. ضبط وإحضار محمد حسين يعقوب وندب طبيب شرعي للكشف على محمد حسان

السعودية تقصر حج هذا العام على 60 ألفا من المواطنين والمقيمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين