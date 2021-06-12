إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض أملاك الدولة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط جنوب محافظة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، حيث تم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف في المهد على ارض أملاك دولة ، بنطاق قرية العزيمة التابعة للمركز وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء أركان حرب وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط أن الوحدة المحلية نجحت في إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص علي أراضي أملاك دولة بقرية العزيمة بالظهير الصحراوي على مساحة 500 متر مربع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية لحالات التعد بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم وصرامة حيال المخالفين بدون أية أستثناءات من خلال تطبيق الازالة الفورية لكافة اشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية.

وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية تقوم بمتابعة ملف التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية وذلك للحفاظ على أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب وأيضا المحافظة على الرقعة الزراعية إلى جانب تنظيم العديد من الحملات في كافة المجالات منها حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجانب حملات إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالشوارع والطرق الرئيسية كما تقوم بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي أقرها مجلس الوزراء ومنها ارتداء الكمامة داخل المواصلات العامة والمحال التجارية وأيضا الألتزام بمواعيد الغلق للورش والمقاهي والكافيهات مشيرا إلي أن الوحدة المحلية حريصة على استمرار هذه الحملات لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مناشدا المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم.