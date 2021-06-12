السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم القاهرة» تفوز ببطولة الجمهورية للألعاب الجماعية للفتيات

محمد عطية
محمد عطية

تصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في للألعاب الجماعية بنات.

وتقدم محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية بخالص التهاني القلبية لبناته الطالبات المشاركات في المباريات واللاتي تفوقن رياضيا واقتنصن المركز الأول جمهورية في كرة اليد والسلة والكرة الطائرة وتمنى لهم التوفيق والتميز دائما.

كما تقدم وكيل تعليم القاهرة بالشكر لفريق العمل بتوجيه التربية الرياضية بالمديرية والإدارات التعليمية وفريق العمل والإشراف بالمدارس تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، حيث قدمت لهم التهنئة قائلة: "ألف مبروك فوز فرق القاهرة للبنات للطائره و السلة و اليد  في بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية بنات وفقكم الله بناتي العزيزات وأسرة التربية الرياضية ".

وفاز منتخب فريق الكرة الطائرة بالمركز الأول و المركز الثاني جمهوري وفي كرة السلة بالمركز الأول والمركز الثاني جمهوري، وفي كرة اليد الفريق ( أ ) بالمركز الأول  والفريق ( ب ) بالمركز الثالث.

كان بدأت صباح اليوم أجهزة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع مديرية الصحة بتلقيح المدرسين والعاملين ضد فيروس كورونا.

وتلقى العاملين بإدارة غرب القاهرة التعليمية، التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع المنطقة الطبية، وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وتحت إشراف محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، ومدير المنطقة الطبية بغرب القاهرة، ومدير عام الإدارة التعليمية وفريق العمل بالإدارة.

وتلقى معلمى إدارة المرج تلقيح فيروس كورونا وفق توجيهات وزيرى الصحة والتعليم وتحت إشراف محمد عطيه وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، ومديرى المنطقة الطبية، وتابع عملية التطعيم إبراهيم سعد مدير عام الإدارة، التطعيمات بمدرسة المرج الثانوية بنات.

كما تلقى معلمى إدارة النزهة التعليمية لقاح فيروس كورونا، وفق توجيهات وزيرى الصحة والتعليم، وتحت إشراف مديرى المنطقة الطبية، وتابع عملية التطعيم يحيى حسين مدير عام الإدارة.

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