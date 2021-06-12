إزالة 13 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية.



يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتنفيذ تلك الحملات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين مضيفاً أنه تم شن حملات لرصد أية تعديات أو بناء مخالف لتنفيذ الازالة الفورية وإزالتها في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.



وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت عدد من حملات الإزالة بمراكز البداري والفتح والغنايم وحي شرق تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وايمن محروس رئيس حي شرق ومحمد بشير رئيس حي غرب بالتنسيق مع الجهات المعنية من بينها مديريتي الزراعة والري وقسم الإزالات والجمعيات الزراعية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق هذه المراكز والقرى التابعة لها وهو ما أسفر عن إزالة 13 حالة تعدي على أراضي زراعية ومخالفات البناء في المهد وأسقف وأخرى لأعمدة خرسانية وذلك عقب شن حملات لرصد ومتابعة اي تعدي او مخالفة وإزالة الدور المخالف ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وناشد محافظ أسيوط بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 ، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء