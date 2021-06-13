«محمد سمير» يجسد شخصيات هوليوود الأسطورية بملامح مصرية (فيديو)

جاك سبارو، الراهبة، الملك زيريكسيس ، شخصيات أسطورية يعرفها الجمهور وعاش معها ضمن مجموعة من أفلام هوليوود العالمية، ولكن هذه المرة ظهرت هذه الشخصيات بملامح مصرية، وعلى حساب خاص لفنان شاب يهوى التغيير والتقليد.

عشق الشاب محمد سمير، الشخصيات الرئيسية في بعض أفلام الحركة والإثارة وأراد أن يصبح مثلها يومًا ما، وبالاستعانة بمجموعة أدوات بسيطة من منزله تحول إلى أبطاله المفضلين، والتقط الصور التي تبدو مألوفة على الجمهور وسرعان ما تفاعل معها.

يقول سمير: "كنت بحب أجرب أرسم شخصيات مختلفة بأدوات التجميل، وبعد كده تعلمت أضيف إليها أجزاء من الإكسسوارات الخارجية مثل الأقمشة وقطع الحديدة الصغيرة، ومن هنا بدأت موهبتي في التحول لأي شخصية في وقت قصير".

التقاط الصور الاحترافية لشخصياته بعد الانتهاء من العمل عليها، ليس وحده ما جذب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن حرص سمير على تصوير فيديوهات سريعة لكيفية تحوله من شكله العادي إلى شخصية من شخصيات هوليود الشهيرة، وينشر مقاطع الفيديو على منصتي تيك توك وإنستجرام.

"بعد أسبوع واحد فقط كان عندي أكثر من 5000 متابع، بينتظروا شغلي وبيطلبوا مني شخصيات جديدة، الممتع في القصة هو التعليقات الإيجابية عن نجاحي في استغلال أبسط الأشياء المنزلية، وتحويلها إلى قطعة إكسسوار تفيد الشخصية، واهتمامي الكبير بالتفاصيل حتى تخرج الصورة بطريقة احترافية، وقريبة جدًا من الملامح الأصلية للشخصية"... لم يلجأ سمير إلى الطريقة السهلة وشراء أدوات تجميل باهظة الثمن كما يفعل غيره من الفنانين ولكنه اعتمد على أبسط الأشياء فوصل لقلوب الجمهور في أسرع وقت ممكن.

يحظى الفنان الشاب بدعم كبير من شقيقه ووالدته، فهم مساعداه الوحيدين أثناء عمليات التحول والتصوير، فالأم تساعد في اختيار الأزياء والألوان المناسبة للشخصية، ويتكفل شقيقه بعمليات ضبط الإضاءة حتى تظهر الصورة الأخيرة بشكل مرضي قبل وضعها على حسابه الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

قدم سمير حتى الآن شخصية جاك سبارو من فيلم قارصنة الكاريبي والتي قدمها الفنان جوني ديب، وكذلك الشخصية الرئيسية في فيلم الرعب الشهير the nun، وشخصية الملك زيريكسيس في فيلم 300 sparta، ومازال يستعد لتقديم شخصيات جديدة في الوقت القريب، بناءًا على طلب متابعيه.