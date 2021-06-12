السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استرداد 212.5 فدان من غير الجادين بوادي النطرون

استردا أرض الدولة
استردا أرض الدولة

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً . 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة واللجنة المشكلة لإسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بإسترداد ٢ قطعة أرض بمنطقة البحر الفارغ بمساحة ٢١٢ فدان و 12 قيراط من غير الجادين ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة ارض مستردة أملاك دولة عليهما .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها مؤكدا على التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة ورجال الشرطة من خلال التنسيق الكامل فى عملية رد جميع الأراضي من غير الجادين .

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد ٦ قطع أراضي بمساحة ٥ فدان وواحد قيراط و ٦ سهم من غير الجادين بنطاق قرية بنى سلامة ،حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة ارض مستردة أملاك دولة عليهما .

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة  باسترداد ٢٠٨ فدان و٣ قيراط من غير الجادين بوادى النطرون عبارة عن: ٢ قطعة اراضى بمساحة اجمالية ٢٠٨ فدان و٣ قيراط من غير الجادين 

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة ارض مستردة أملاك دولة عليهما.

البحيرة وادى النطرون محافظ البحيرة أملاك الدولة الإجراءات القانونية

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