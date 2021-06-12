رئيس مجلس النواب يطالب بتأصيل صيغة قانونية تخدم التنمية فى إفريقيا

قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن اجتماع القاهرة رفيع المستوى يعد منصة للقضاء الدستوري الإفريقي، وأكدت تجربة الاجتماع على تضافر الجهود، ودعا إلى تأصيل الصيغة القانونية بما يتماشى مع متطلبات الدول الإفريقية الآن من التنمية، وأن تكون كلمة إفريقيا واحدة رغم اختلاف اللغات وتجاوز الحدود.

ووجه "جبالى" الشكر للدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ما يقدمة لدول القارة الإفريقية، وتدشين منصة رقمية للقضاء الدستوري الإفريقي.

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه، وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء، وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

كما يناقش اجتماع القاهرة 4 محاور هي، أولًا: مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها: التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها: الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا: الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء، وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

وحضر الاجتماع اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.