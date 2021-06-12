«التليجراف»: زعماء مجموعة السبع يتعهدون بالقضاء على الأوبئة «حيوانية المنشأ» خلال 100 يوم

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن زعماء مجموعة السبع المجتمعين في كورنوال ببريطانيا، سيتعهدون بالقضاء على الأوبئة المستقبلية "حيوانية المنشأ" خلال 100 يوم، وذلك في إعلان بشأن الصحة العالمية يصدر عنهم اليوم السبت، ويمثل نقطة تحول.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إعلان كاربيس باي"، الذي سيتفق عليه القادة في وقت لاحق اليوم، سيتضمن افتتاح بريطانيا مركزًا جديدًا لتطوير اللقاحات الحيوانية يهدف إلى وقف انتقال الفيروسات إلى البشر.

وسيشهد الإعلان التزام الديمقراطيات الرائدة في العالم بسلسلة من الإجراءات التي تستهدف القضاء على الأوبئة المستقبلية في غضون المائة يوم الأولى.. وفي محاولة لتجنب تكرار أزمة "كوفيد-19" تتعهد مجموعة السبع بتدعيم شبكات المراقبة العالمية، وتعزيز القدرة على تحديد التسلسل الجيني، ودعم الإصلاحات في منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الصحيفة أن السير باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، وسيدة الأعمال الخيرية ميلندا جيتس، سيضعان أيضًا أمام مجموعة السبع تحديًا لتسريع الوقت الذي يستغرقه تطوير اللقاحات والعلاجات والأدوات التشخيصية للأمراض الجديدة في غضون 100 يوم.

وأوضح التقرير أنهما سيقدمان خلال القمة عرضًا بالنيابة عن مجموعة "شراكة الاستعداد لمواجهة الأوبئة"، وهي مجموعة من الخبراء الدوليين من قطاع الصناعة والحكومة والمؤسسات العلمية تقدم المشورة لمجموعة السبع بشأن التفشيات المستقبلية للفيروسات.

ومن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، النقاب عن خطة لإنشاء مركز ابتكار وتصنيع لقاحات حيوانية جديد في المملكة المتحدة في معهد "بيربرايت" في سري جنوب العاصمة لندن، والذي سيهدف إلى الحد من انتشار الأمراض "الحيوانية المنشأ".

وسيحصل المركز على دعم بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب و14,5 مليون جنيه إسترليني من "مؤسسة بيل وميلندا جيتس" الخيرية.