محافظ أسوان: استثمار دور المرأة الأسوانية وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشهد مشاركة تنفيذية ومجتمعية واسعة من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، وهو الذى يتواكب مع تحقيق أهداف الاستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين الأمن الغذائى والتغذية بين الأسر الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أهمية استثمار الدور الحيوى للمرأة فى المجتمع واستغلاله بالشكل الأمثل في تحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية النبيلة للمبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ولاسيما في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وبمختلف المجالات لتساهم بشكل فعال فى عمليات التطوير والتنمية الشاملة الجارية حالياً بمختلف القطاعات.

جاء ذلك أثناء عرض الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان لمختلف الأنشطة والفعاليات التي قام الفرع بتنفيذها خلال الفترة الماضية على محافظ أسوان.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، إن هناك العديد من الجهود المبذولة فى مجال شئون المرأة من أبرزها رفع الوعى لدى المرأة الأسوانية والمشاركة الفعالة لمجابهة جائحة كورونا " كوفيد – 19 " ، لافته بأنه فرع أسوان قام بتنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية بأهمية التسجيل الإلكترونى لتلقى لقاح كورونا في مايو الماضي بإجمالى 7500 زيارة إستهدفت نحو 18 ألف سيدة ورجل داخل العديد من القرى وخاصة المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة حيث سبق ذلك عقد 5 دورات تدريبية للرائدات المشاركات بالحملة بمختلف مراكز المحافظة ، كما تم تنفيذ حملة طرق الأبواب " أحميها من الختان " داخل 50 قرية ، وكذا تنفيذ حملة طرق الأبواب " ريادة الأعمال للمرأة الريفية " داخل 30 قرية بالتنسيق مع برنامج التغذية العالمي ، بجانب تنظيم 70 ندوة للتوعية القانونية حول جرائم العنف ضد المرأة.

وأضافت هدى مصطفى بأن فرع المجلس بأسوان ساهم في تقديم مساعدات غذائية وأقمشة وأدوية وكفالة أيتام وإطعام تمريض ، بجانب تنفيذ مشاريع للدواجن والخياطة والبقالة حيث وصل إجمالي المستفيدين من هذه الأنشطة 1209 أسرة على مستوى المحافظة ، موضحة بأن ذلك توازى مع قيام الفرع بإصدار بطاقات الرقم القومي ، والمشاركة في القوافل العلاجية ، وكذا المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات التوعوية والتثقيفية مثل ملتقى توظيف ناجح ، وتمكين النوع الاجتماعى وإزالة الفجوة بين الجنسين ، وحملة لأنى رجل وغيرها الكثير من الأنشطة الأخرى.

مبادرة حياة كريمة بأسوان

مبادرة حياة كريمة بأسوان

مبادرة حياة كريمة بأسوان

مبادرة حياة كريمة بأسوان