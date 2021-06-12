السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: إنجازات الرئيس السيسي خلال 7 سنوات انعكست حياة محدودي الدخل

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد منذ 7 سنوات، وتحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان القطاع الاقتصادى من أبرز القطاعات التى شهدت العديد من الإنجازات، مشيرًا إلى أن مصر كانت تطبق سياسات اقتصادية كلية غير متسقة وغير فعالة مما أدى إلى تراكم اختلالات اقتصادية كبيرة، وزيادة كبيرة في عجز الموازنة وبجانب عدم فعالية السياسة النقدية التيسيرية وسعر الصرف الثابت أدى إلى انخفاض بالغ في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع التضخم وارتفاع الدين العام إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها، حتى وضعت القيادة السياسية استراتيجية للنهوض بالقطاع الاقتصادي وإطلاق المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي شهد نجاحًا كبيرًا بشهادة كبرى المؤسسات الاقتصادية والائتمانية.

وأضاف عمار، أن تعافى النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة، انعكس على الصادرات والصناعة الوطنية حيث ارتفعت الصادرات السلعية لـ 25 مليار دولار بجانب تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز واكتشافات بترولية بالجملة، مشيرًا إلى أن الإنجازات الخاصة بالدولة انعكست ايضًا على ملف الحياة الاجتماعية بعد ضبط الموازنة وتوجيه الفائض للأغراض الأخرى الخاصة بتنمية حياة المواطن، بمخصصات تخطت 89 مليار لدعم السلع 37 مليار للأجور و20 مليارًا لتكافل وكرامة وغيرها من المخصصات.

وأشار نائب بورسعيد، إلى أن المحافظة أصبحت أول محافظة خالية من العشوائيات والمحافظة الاولي ايضًا التي انطلق منها مشروع التأمين الصحي الشامل والذي حقق انجاز في أقل من عام من بدايته بالقضاء تمامًا على قوائم الانتظار في عمليات القلب المختلفة، فضلا عن المشروعات التنموية والقومية ومشروعات البنية التحتية التي غيرت وجه المحافظة وأصبحت جاذبة للاستثمارات نظرًا لما تتمتع بها من مقومات.

عبد الفتاح السيسي مجلس النواب محدودي الدخل عجز الموازنة اكتشافات بترولية الاصلاح الاقتصادي قوائم الانتظار تكافل وكرامة القيادة السياسية

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