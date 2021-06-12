معالم أول مدينة صديقة للنساء بدمياط قبيل افتتاحها بحضور وفد أممي

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تشهد المحافظة افتتاحًا جديدًا يحقق ما تستهدفه الدولة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو مشروع "المدينة الصديقة للنساء" الذي يُعد نتاج التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، حيث تم تنفيذه بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.

وذكرت "المحافظ" أن المشروع يتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال Kids area ومنطقة للقراءة، حيث تم تنفيذ تلك الوحدات وفقاً لأعلى المعايير، وتتبلور أهداف المشروع في إتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن بمدينة عزبة البرج والمحافظة بأكملها، وتنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة، فضلاً عن توفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن مما يحقق هدف التمكين الاقتصادي.

و استكملت "الدكتورة منال عوض" حديثها حول ذلك أنه سيتم إطلاق المشروع بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية و ويريش رامسوك نائب السفير الهولندي بالقاهرة وممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والسيد السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة ، إذ تشمل الزيارة أيضاً وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء فرع المجلس القومي للمرأة بمنطقة شطا على مساحة ١٥٠٠ متر، للبدء في مخطط تنفيذ مبنى متكامل حتى يتسنى لهذه المؤسسة الهامة إدارة الأنشطة المختلفة لخدمة المرأة بالمحافظة، فضلاً عن تفقد مأمورية تصوير ٢٠ سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهن وذلك ضمن مبادرة المجلس القومي للمرأة لاستصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات والمعيلات والأرامل والفتيات لأول مرة بدون أي غرامات تأخير و بالمجان، وكذا تفقد المعرض الذى نظمه فرع المجلس لمنتجات السيدات من المشغولات الخشبية و اليدوية و المفروشات و بمشاركة سيدات مبادرة "ست الدار" التي أطلقتها وحدة تكافؤ الفرص بالشراكة مع المجلس وذلك لمنتجات متنوعة من الحلويات و الفطائر ومنتجات الألبان وخلافه من المنتجات الغذائية.