لصوص يذبحون سائق توك توك لسرقته في قنا

أصيب سائق توك توك، اليوم السبت، بجرح قطعي في الرقبة، بعد أن هاجمه لصوص، بغرض سرقة التوك توك الخاص به ببندر أبوتشت.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، بإصابة محمد ناجح أنور دردير، 23 عاما، مقيم جرجا، بجرح قطعي بالرقبة، وحالته غير مستقرة. وكشفت التحريات الأولية، أن لصوص هاجموا سائق التوك توك، بغرض سرقته، وعندما قاومهم، ذبحوه في الرقبة. تم نقل المصاب الى مستشفى أبوتشت، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، أصيب شاب، اليوم السبت، بارتجاج في المخ، بعد سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد فرشوط، شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة على عبدالرازق محمد 35 عاما ، بارتجاج في المخ وفقدان الوعي، بعد سقوطه من القطار، بمحطة سكك حديد فرشوط.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وكان قد أصيب 44 مصابًا، من بينهم 14 طفلا، بتسمم غذائي بسبب تناول وجبة ملوخية في حفل زفاف بقرية أبنود بمركز قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى قنا العام بشأن إصابة ٤٤ مواطنا بينهم ١٤ طفلًا بحالة تسمم غذائي بقرية أبنود بمركز قنا.

وانتقل إلى مكان الحادث اللواء عاطف أبوالوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، حيث تبين أنه أثناء حضور أهالى القرية حفل زفاف أحد أبناء القرية أصيبوا بحالات قىء وإسهال عقب تناولهم وجبة لحوم وملوخية.