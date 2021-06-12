«الحج والعمرة» السعودية: أبلغنا الدول الإسلامية بقرارنا لهذا العام ووجدنا تفهمًا كبيرًا

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن ترتيبات حج هذا العام جاءت من منطلق حرص المملكة العربية السعودية، الدائم على سلامة وصحة الحجاج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، للإعلان عن ضوابط وآليات الحج لعام 1442هـ: «أبلغنا الدول الإسلامية بقرار قصر حج هذا العام على حجاج الداخل، وسنعلن عن آليات التسجيل عبر بوابتنا الإلكترونية»، مضيفًا: «وجدنا تفهمًا كبيرًا من الدول الإسلامية للضوابط المعلنة».

وصرح نائب وزير الحج: «عملت الجهات المختصة على دراسة جميع المؤشرات بكل دقة؛ ليكون هناك نموذج عمل للحج يتوافق مع أعلى معايير الاشتراطات الصحية».

واستعرض نائب وزير الحج والعمرة آلية التسجيل لحج هذا العام، مشيرًا إلى أن البوابة الإلكترونية للحج ستفتح غدًا الساعة 1 ظهرًا، وستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني، مضيفًا: «ستكون الأولوية للتسجيل في حج هذا العام لمن لم يحج خلال السنوات الخمس الماضية».

وأوضح المشاط، أن كل الجهات الحكومية مستعدة وجاهزة لخدمة الحجاج، وتم تقنين عدد الحجاج بـ60 ألفًا حرصا على سلامتهم، وتابع: «درسنا كل المؤشرات بدقة لضمان سلامة حج هذا العام، ونعمل على ضمان أمن وسلامة الحجاج بتطبيق أعلى المعايير».

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، أن المملكة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، ولا تبحث عن عائد اقتصادي، موضحًا: «سعت المملكة لئلا يكون في الحج ما يسمى اقتصاديات الحج، بقدر ما هي خدمات تقدم لضيوف الرحمن».

إعلان الممكلة العربية السعودية

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاما) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وقالت الوزارة في نص بيانها اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية: "نظرًا لطبيعة الحشود في فريضة الحج، التي تقضي أوقاتًا ممتدة في بقاع متعددة ومحددة اتباعًا لترتيب أداء المناسك، مما يجعل تطبيق أعلى درجات الاحترازات الصحية أمراً حيويًا في غاية الأهمية، لحماية صحة الحجاج وضمان سلامتهم، فقد تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل اداء الفريضة، وذلك على النحو الآتي:

- إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

- ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

- أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاما) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).