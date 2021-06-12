تونس: تطعيم مليون و312 ألفا و234 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة التونسية أن مليونا و312 ألفا و234 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(91) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة- بحسب بيان على الصفحة الرسمية، اليوم السبت- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الجمعة بالجرعة الأولى بلغ 37 ألفا و394 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 353 ألفا و703 أشخاص، مضيفة أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة (إيفاكس) التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونين و387 ألفا و 804 أشخاص.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة (إيفاكس).

وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن وفاة 103 أشخاص بسبب الإصابة بفيروس كورونا وإصابة 2102 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعاود عدد الوفيات بالصعود ليتجاوز لأول مرة عتبة 100 حالة وفاة منذ الرابع من مايو الماضي بينما قفز عدد الإصابات اليومية إلى أكثر من ألفي إصابة بعد أن ظل تحت هذا الخط لأكثر من ستة أسابيع تحديدا منذ 24 أبريل الماضي.

وقال وزير الصحة فوزي مهدي اليوم إن تونس دخلت فعليا في موجة رابعة للوباء في ظل عودة الضغط على أقسام الإنعاش الخاصة بمرضى كوفيد- 19 في المستشفيات.

وتعهد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأربعاء، بتوفير إمدادات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتونس تصل إلى 600 ألف جرعة بنهاية العام الجاري.

يأتي ذلك بمناسبة زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي لمقر المنظمة في جنيففي مسعى لتسريع التزود باللقاحات وتكثيف حملات التطعيم في البلاد للحد من تفشي الفيروس.