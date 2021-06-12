بعد 4 أشهر من الجريمة.. إحالة المتهمين بقتل صاحب مطاعم الفقير للجنايات

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية المتهمين بقتل كبابجي شهير إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليه حمادة الفقير صاحب محلات كبابجي الفقير الشهيرة والذي تضمن مقتل المجني عليه إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، كما تسلمت تقرير الأدلة الجنائية حول المقذوف ومضاهاته بالأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين، حيث كانت قررت النيابة إرسال 3 بنادق آلية وكمية من الطلقات إلى المعمل الجنائي لبيان نوعها وأعيرتها ومضاهاتها بالمقذوف في رأس المجنى عليه.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف تفاصيل مقتل مالك مطعم شهير داخل مزرعته بأكتوبر.

تبلغ لقسم ثان أكتوبر بأمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنة - مالك مطعم على إثر إصابته بطلق ناري.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام ثلاثة عاطلين أشقاء والمتعاقدين على حراسة أحد المواقع (تحت الإنشاء) بذات المنطقة بالتواصل مع المجنى عليه لإجباره على الاتفاق معهم لحراسة أرضه، حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته أربعة عاطلين آخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة " وأطلق منها عيارين ناريين في الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم (ثلاثة بنادق الية –عدد من الطلقات من ذات العيار).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من بندقية آلية ضبطت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب.

وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.

أقر المتهمون بارتكاب الواقعة وقال أحدهم إنه أطلق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من بندقية آلية ضُبطت بحوزته، فأصابته وأودت بحياته، واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب، وأرشدوا عن الطبنجة الـمُستولى عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وأفادت التحريات ان المجني عليه كان متواجدا داخل مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر وبرفقته بعض الأشخاص في جلسة للحديث حول رفضه عمل بعض الخفراء من بين المتواجدين في مزرعته، وأضافت التحريات ان المتهمين ثار غضبهم لاستمرار رفض المجني عليه عملهم فقام أحدهم واخرج سلاحا ناريا وأطلق صوبه عيارا ناريا أصابه في الرأس فأرداه قتيلا في الحال وفروا هاربين.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الامن بلاغا بالواقعة انتقلت مباحث أكتوبر ثان بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش المباحث الي مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتولى ضباط المباحث مناقشة شهود العيان ممن تواجدوا لحظة مقتل المجني عليه والذين ادلوا بهوية المتهمين.

وتم إرسال عدة مأموريات لمسقط رأس المتهمين بعد تتبع خطوط هروبهم وتم إلقاء القبض عليهم وضبط سلاح الجريمة.