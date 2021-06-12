مايا مرسي تفتتح أول مدينة صديقة للنساء بدمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، بمكتبها، الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية وحرمه مارلينا برجر، وذلك على هامش زيارتهم لمحافظة دمياط، اليوم، لافتتاح "المدينة الصديقة للنساء" بمدينة عزبة البرج ووضع حجر أساس فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط.

وخلال اللقاء الذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومروة نبيل مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط، رحبت "المحافظ" بهم على أرض محافظة دمياط، كما أشادت بالجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى فى دعم قضايا المرأة، وتقديم الخدمات المختلفة لهن بكافة المناطق، فضلاً عن الدور الذى يقوم به فى دفع عجلة التنمية، مؤكدة أن ما يتم تحقيقه من مبادرات تستهدف النهوض بملفات دعم المرأة تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ووفقاً لما وجه به سيادته للوصول بالمرأة المصرية إلى المكانة التى تليق بها.

كما أشادت بما تستهدفه مبادرة "طرق الأبواب" والتى أطلقها المجلس مؤخرًا لنشر التوعية بين السيدات بعدد من القضايا و حثهن على تلقى لقاح فيروس كورونا وكذا استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات والمعيلات والأرامل والفتيات لأول مرة بدون أى غرامات تأخير وبالمجان، وأوضحت أنه تم الاتفاق على تنفيذ ذلك بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتى تجرى هنالك.

وأشارت "الدكتورة منال عوض " إلى أن محافظة دمياط تشهد اليوم افتتاح "المدينة الصديقة للنساء" الذى جاء بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الشراكة مع الجهات المختلفة على الصعيدين المحلى والدولى لتحقيق رؤية الدولة لتمكين المرأة، وتقديم الخدمات المتكاملة لها، هذا وقد تبادلت محافظ دمياط ورئيس المجلس القومى للمرأة الدروع التذكارية بهذه المناسبة، كما تسلمت "المحافظ" هدية تذكارية من السفير كريستيان برجر الذى أعرب عن تقديره لجهود سيادتها بمختلف المجالات.