تحرير 357 محضرا لمواطنين ومنشآت بالغربية

تابع طارق رحمي محافظ الغربية قيام الوحدات المحلية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير (٣٥٧) محضر لمواطنين ومنشآت بنطاق المحافظة خلال مدار يومي ١١ و١٢ يونيو.

كما تابع المحافظ جهود الجهات التنفيذية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة وتطبيق مواعيد الغلق المحددة، حيث تم فض (٥) أسواق، فض (١٣) فرح وسرادق عزاء وتحرير (٣٥) محضر غلق وتشميع لمحال وورش مخالفة لمواعيد الغلق المحددة يومي الخميس والجمعة.

يأتي ذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إغلاق وتشميع 4 مقاهي بقرى المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 31 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وأوضح أن ذلك بتعليمات الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بشن حملات تنفيذا لقرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولمنع التجمعات، وإن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وفي وقت سابق، شدد محافظ الغربية على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا علي عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة العزاء أو أو أفراح أو أي احتفالات أخرى داخل صالات، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.