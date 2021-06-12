ضوابط و شروط الحج 2021 تحظى على نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الأخيرة عقب إعلانها من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لذلك يستعرض الدستور من خلال إجمالي عدد الحجاج هذا العام والإجراءات الصحية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد التي التزمت بها المملكة.

تعرف على ضوابط و شروط الحج 2021

انتهت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية من وضع الضوابط والمعايير التي ستحكم موسم الحج 1442 والتي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج في ظل الظروف الراهنة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منعا للتكدس والزحام أثناء أداء المراسم حيث قررت أن يقتصر الحج على 60 ألف شخص فقط من جميع الجنسيات والمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية فقط من الفئات العمرية ( 18 – 65 ) عاما ممن يثبت خلوهم من جميع الأمراض المزمنة الذين هم أكثر الفئات عرضة للعدوى شريطة أن يكونوا قد حصلوا على جرعتي لقاح الفيروس الذي اعتمدته المملكة.

رقمنة كافة إجراءات موسم الحج 2021

وتعمل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حاليا على رقمنة كافة الإجراءات المقدمة لضيوف الرحمن لضمان السلامة من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الحجيج قبل وأثناء أداء المناسك داخل بيت الله الحرام والذي يقام وسط إجراءات احترازية صارمة من تباعد اجتماعي وتحديد المسافات المسموح بها بين الحجيج وارتداء الكمامات الواقية طوال التواجد داخل الحرام وأداء جميع المناسك من الطواف إلى الوقوف على جبل عرفات وتوفير وسائل تنقل آمنة لهم أثناء الماسك.

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لقاحات فيروس كورونا المتعمدة داخل السعودية

ووضعت المملكة العربية السعودية ضوابط و شروط الحج 2021 منذ ساعات حيث اقتصر موسم الحج على المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ممن تلقوا اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة لديهم لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهى فايزر- استرازينيكا- موديزنا- جونسون أند جونسون والتي تمنحها المملكة لكافة المقيمين بها سواء للمواطنين السعوديين أو من الجنسيات الأخرى المقيمة هناك للعمل أو السياحة أو التعليم.