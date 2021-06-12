بطريرك الأقباط الكاثوليك والأنبا بشارة جودة ينعيان رحيل الأب مرقس صالح

نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، رحيل الأب مرقس صالح، راعي كنيسة السّيّدة العذراء سلطانة السلام- أوسيم- الجيزة.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في بيانًا له: «بإسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعى وفاة الأب مرقس صالح، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي».

وفي السياق ذاته نعى الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، رحيل الأب مرقص صالح، راعي كنيسة السيدة العذراء سلطانة السلام، بأوسيم بالجيزة الذي رُحل صباح اليوم.

وكانت قد أعلنت إيبارشية الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك عن رحيل الأب مرقس صالح زكي، راعي كنيسة السّيّدة العذراء سلطانة السلام- أوسيم- الجيزة، وذلك بعد صراع مع الألم.

وسوف يترأّس الأنبا توماس أسقف إيبارشية الفيوم اليوم السبت صلوات الجنّاز من كنيسة القديس مرقس، بعزبة النّاصريّة- الفيوم.

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به السيد المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

ويعتبر واحدا من بين 12 عيدًا تحتفل بها الكنيسة الأرثوذكسية، ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يوما، بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية، أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون، ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ، وفقا لروايات الإنجيل، وتحديدا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.