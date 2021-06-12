المصريون يحتفون بصورة «السيسي» مع «بن سلمان»: «مرحبا بك في بلدك الثاني مصر»

ترحيب.. حفاوة.. وسعادة بالغة.. مشاعر مختلفة سيطرت على المصريين والسعوديين عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في شرم الشيخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشر عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك صورته مع بن سلمان قائلا: " سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، كما توافقت الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

وجاءت تعليقات المصريين والسعوديين متنوعة، حيث رحبت جميعها بمحمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، حيث قال عبد الرحمن خالد: "لن ترونا إلا معا"، وقال أحمد زارع: " حفظ الله مصر وحفظ الله بلاد الحرمين الشريفين. وسدد على طريق الحق خطاكم"، وقالت إيمان معز: " أدام الله عليكم الحب والمودة وإن شاء الله على يدك سيادة الرئيس تتوحد الأمة العربية والإفريقية وتصبح قوى عظمى.. دمت لنا ودامت ابتسامتك الطيبة".

وقال أحمد وحيد: " وفقكم الله وأعانكم لما فيه خير البلاد والعباد"، فيما قال مجدي أحمد: " عاشت الابتسامه الرئيس ربنا يسدد خطاكم".

وقال محمود ثابت: " تحيا مصر، السيسي يبني دولة، تحيا مصر خالص تحياتى للرئيس السيسي، ونرحب بزيارة سمو الأمير محمد بن سلمان"، وقالت هند محمود: "سعداء بتشريفك لنا يا سمو ولي العهد مرحبا بك في بلدك الثاني مصر".