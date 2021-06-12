قبل عودة الرسوم.. تعرف على قيمة السحب والاستعلام على الرصيد من atm

بنهاية يونيو الجاري، تلغي البنوك مبادرة إلغاء تحصيل العمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلي، التي سبق وأن اتخذها البنك المركزي منتصف مارس 2020، ثم تم تجديدها في ديسمبر الماضي لتنتهي في يونيو الجاري وتعود رسوم السحب والاستعلام مرة أخرى.

بنك مصر:

رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيه واحد، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات.

البنك الأهلي المصري:

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه، ورسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات.

بنك القاهرة:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.

بنك SAIB:

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات.

البنك التجاري الدولي:

​2% لكل عملية بحد أدنى 20 جنيهًا، أي أن عمولة السحب 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد.

بنك كريدى أجريكول مصر:

رسوم الاستعلام عن الرصيد جنيهان، والرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات.

البنك المصري الخليجي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات، رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

بنك HSBC:

عمولة السحب 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد.

بنك فيصل الإسلامي:

الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، عمولة السحب 5 جنيهات.

بنك الإسكندرية:

رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 10 جنيهات.

العربي الإفريقي الدولي:

رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 8 جنيهات.

بنك الإمارات دبي وطني:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيها.

بنك QNB:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات، رسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيها.

بنك التعمير والإسكان:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد مجانًا.

البنك الأهلي الكويتي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.

بنك عودة:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 8 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.

بنك ABC:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 7 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

البنك العقاري المصري:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 4 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 4 جنيهات.

بنك أبوظبي التجاري:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

بنك الاستثمار العربي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 3 جنيه، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيها.

بنك الكويت الوطني:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 7 جنيه، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 4 جنيهات.

بنك المصرف المتحد:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.