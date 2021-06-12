انتهاء الاستعدادات لانطلاق امتحان الدبلومات الفنية التحريرية بالوادي الجديد

ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، غرفة العمليات من داخل إدارة الداخلة التعليمية لمتابعة سير أعمال الإمتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية والتى إنطلقت السبت الماضى ٥ يونيو ٢٠٢١م . جاء ذلك بحضور السيد أحمد حسين مدير إدارة الداخلة التعليمية وأعضاء غرفة العمليات.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وبما يضمن سلامة الجميع، مشيرا إلى انه يجرى التواصل لحظة بلحظة مع غرف العمليات بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير منظومة العمل وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى .

ووجه الدكتور جمال حسن محمد وكيل مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، بضرورة الإستعداد التام لإنطلاق الإمتحانات التحريرية مطلع الأسبوع القادم مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وبشدة من تطهير وتعقيم اللجان بصفة دائمة ومراعاة التباعد والمسافات مع مراعاة توفير الجو الآمن للطلاب لسير أعمال الإمتحانات بيسر وسهولة، مثنيا على تضافر كافة الجهود من أجل مصلحة ابنائنا الطلاب هدفنا المنشود دائما.

وفي نفس السياق أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، على بدء تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لطلاب مدارس التربية الخاصة، وذلك بمقر مركز الدكتور حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة.

حيث يتم تنظيم دورات تدريبية على الحرف اليدوية والبيئية لذوي الاحتياجات الخاصة، لصقل مهاراتهم الأساسية وتنميتها من أجل تأهليهم للعمل مستقبلا بالعديد من المهن فضلا عن إكسابهم العديد من المهارات بما يتناسب مع سوق العمل الحر .

ووجه وكيل مديرية التعليم بالمحافظة، خالص الشكر والتقدير للسيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، لتقديمه كافة سبل الدعم لقطاع تعليم المحافظة، معربا عن إمتنانه لحسن الإستقبال والترحاب بمركز الدكتور حسن حلمى لوفد قطاع تعليم المحافظة ( التربية الخاصة ) تحت قيادة ناصف أنيسى رئيس مجلس إدارة المركز