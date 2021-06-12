بدء أعمال التقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية

بدأت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية أعمال التصحيح والتقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية، في إطار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التقدير. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،

وقد قام اليوم ناصر حسن، وكيل الوزارة بتكليف صبري الدسوقي، وكيل المديرية، بالمرور على جميع لجان التقدير للاطمئنان إلى حسن سير العمل، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتقديم الشكر لجميع المقدرين على المجهود المبذول، وحاملاً توجيهات وكيل الوزارة بالحرص على صالح جميع الطلاب ومراجعة كراسات الإجابة أكثر من مرة، وتحري الدقة في التقدير والمراجعة لتحقيق مصلحة الطالب في المقام الأول.

الجدير بالذكر، أن أعمال لجان التقدير والتي بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم ويعقبها أعمال لجنة النظام والمراقبة في رصد واستخراج النتيجة النهائية.

وكان وكيل الوزارة قد تفقد مقار تقدير الشهادة الإعدادية أمس الجمعة ليطمئن على عملية التطهير والتعقيم بها لبيان تجهيزها، وتوفير التجهيزات اللازمة لبدء عملية التقدير والتصحيح والتي من المقرر لها أن تبدأ غدا السبت، كما تفقد عملية التطهير والتعقيم التي تتم بمقار التقدير ومراجعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما تم التأكد من نظافة جميع لجان التقدير، وتوفير المراوح بها.

كما تفقد وكيل الوزارة لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وأوصى بضرورة تحري الدقة في عملية الرصد والمراجعة، ومراعاة تحقيق صالح جميع الطلاب، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا