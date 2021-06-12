السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 40 ألف قرص أدوية مخدرة بحوزة صيدلي بالمنصورة

المضبوطات
المضبوطات

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء، حيث تشكلت لجنة من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة لمرافقة حملة من مباحث المخدرات بالمحافظة. 

وتم المرور على إحدى الصيدليات بالمنصورة وبتفتيش سيارة الصيدلي تم العثور على: (200) قرص من عقار الترامادول وتامول  225 مجم وهو صنف جواهر مخدرة ملحق بقانون مكافحة المخدرات 182 لسنة 1960، بالإضافة لكونه صنف مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية.

كما تم العثور داخل الصيدلية على 15 صنف أقراص جدول تاني بإجمالي (4300) عبوة أدوية مؤثرة على الحالة النفسية وهي مجهولة المصدر بدون فواتير  مخالفة للقرار 172 لسنة 1960
(20) امبول جدول تاني بدون فواتير، بالإضافة إلى (150) عبوة قطرة مجهولة المصدر مخالفة لقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 وقد تم القبض على المتهمين على ذمة القضية والتحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة رجال مكافحة المخدرات وتحريز الأصناف وعمل  المحاضر اللازمة  لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات. 

كما شدد مكي على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والاتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

الدقهلية المنصو صحة الدقهلية أخبار حوادث - تفاصيل الواقعة

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