يفضل الأطفال الأطعمة المقلية خاصة المقرمشات، وتعتبر الموزاريلا من أشهي الأطعمة لديهم.

ونرصد في السطور التالية طريقة عمل كرات الموزاريلا المقلية المقرمشة للأطفال:

المقادير

جبنة موزاريلا فريكو على شكل كراة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب من الدقيق

ملح وفلفل

1 بيضة

نصف كوب من الخبز المطحون مع البهارات

زيت زيتون للقلي

صوص حسب الاختيار

طريقة التحضير

ضعي الدقيق في طبق ورشيه بالملح والفلفل، واسكبي البيضة في طبق صغير، الخبز المطحون في طبق آخر.

غطّي قطع الجبنة فريكو بالدقيق وحركيها حتى تتغطى، ثم اغمسيها بالبيض، ثم ضعيها في الخبز المطحون ، ورتبيها بطبقة واحدة في صينية فرن، واتركيها تستريح لــ 15 -30 دقيقة.

اسكبي الزيت في مقلاة كبيرعلى نار متوسطة ، عندما يسخن وبلطف ارمي فيه قطع الجبنة فريكو المغطاة، بضع قطع كل فترة، واقليهم حتى يحمروا لنحو 30 ثانية.

أخرجي القطع من الزيت، وصفيها فوق مناديل ورقية، وقدميها مع الصوص اللذيذ الذي تختارينه.

فوائد الجبنة الموتزاريلا للأطفال:

- مصدر جيد من فيتامين ألبيوتين ويسمي ايضا B7 .

- غنية بفيتامين B2 الذي يساعد الجسم علي مقاومه مختلف الأمراض.

- غنية بفيتامين B3 ، والذي يعطي طاقة مناسبة في جسم الإنسان.

- تحتوي علي الفيتامينات الهامه التي تذوب في الدهون مثل D ، E و A ، وتلزم هذه الفيتامينات لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

- تحتوي على كميه عاليه من الكالسيوم كمعدن اساسي مطلوب لعظم الأمثل ولصحة الأسنان.

- تحتوي على الفوسفور الذي يساعد جسم الانسان علي امتصاص الكالسيوم من الأطعمة

- تحتوي على البوتاسيوم وهو معدن يساعد على محاربة الأثار الضارة التي يسببها استهلاك الصوديوم في البشر، والبوتاسيوم يعمل على خفض ضغط الدم.