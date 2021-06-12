محافظ بورسعيد : محطة تسمين الماشية تستقبل 500 رأس ماشية كمرحلة أولى استعدادا لعيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أن محطة تسمين الماشية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد استقبلت 500 رأس ماشية، اليوم، من ميناء بورسعيد، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه سيتم استقبال أعداد كبيرة من الماشية تباعا خلال الفترة المقبلة لتوفير متطلبات المواطنين من الماشية والعجول خلال عيد الأضحى، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

وأوضح المحافظ أن محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد، حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

وفي شأن آخر كانت قد أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة MAGD.B التى ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 84.8 متر والغاطس 6.2 متر وذلك لشحن 3100 طن ملح إلى لبنان .

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة فإنها تعتبر الثالثة عشر من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش إلى 56 ألف طن.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة NABOLSI التى ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 146 متر والغاطس 8.2متر وذلك لتفريغ 5900 رأس ماشية حية. وتعد هذه السفينة الثانية من نوعها التى تدخل الميناء بعد السفينة ATLANTIC ROSE التى قامت بتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

وذكر البيان أن مؤانى بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالمؤانى لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.