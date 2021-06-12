السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

20 جنيهًا زيادة في أسعار اللحوم قبل الأضحى.. وتجار: «الماشية والعلف غليت»

محال الجزارة
محال الجزارة

شهدت عدة مناطق بالجيزة ارتفاعًا في أسعار اللحوم الحمراء خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تراوحت ما بين 10 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، ورصدت "الدستور" أسعار اللحوم في المحال وأسباب الارتفاع والتي جاءت على النحو التالي.

يقول محمد يوسف صاحب إحدى محال الجزارة بالوراق إن هناك ارتفاعًا في أسعار اللحوم الحمراء على مدار الأسبوعين الماضيين وهي زيادة طبيعية تحدث خلال الفترة الزمنية التي تسبق عيد الأضحى، لافتا إلى أن الزيادة تراوحت ما بين 10 و15 و20 جنيهًا للكيلو الواحد بمختلف اللحوم الكبيرة والكندوز.

وتابع أن الفترة ما بين عيد الفطر والأضحى يحدث فيها ارتفاعًا لأسعار اللحوم، نتيجة لزيادة إقبال المواطنين على الشراء خاصة قبل العيد بفترة كافية خوفا من زيادة الأسعار مرة أخرى.

أوضح ماهر صاحب محل جزارة بمنطقة إمبابة أن هناك إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين على شراء اللحوم، خاصة خلال هذه الأيام التي تعتبر موسم الجزارين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، لافتًا إلى أن الزيادة حدثت بالتدريج ومن المتوقع أن تزداد مرة أخرى في الأيام القليلة التي تسبق العيد مباشرة.

وعن سبب زيادة أسعار اللحوم قال:"أسعار العلف بتغلى والماشية نفسها بتكلف كتير في تربيتها دا غير العمال اللي في المحل ومستلزماته ومش بس اللحوم اللي بتغلى كل السلع والحاجة اللي في السوق بتغلى في مواسم الأعياد".

وأوضح أسامة سيد، مالك محل جزارة أن ارتفاع أسعار اللحوم تراوح ما بين 10 و20 جنيها للكيلو الواحد قبل موسم عيد الأضحى، نظرا لارتفاع أسعار العلف ومستلزمات تربية الماشية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على حركة البيع والشراء خلال الأيام الجارية خاصة مع اقتراب العيد.

واستكمل أسامة حديثه بأن من المتوقع عودة الأسعار لطبيعتها بمجرد الانتهاء من موسم عيد الأضحى وانخفاض حركة البيع والشراء، لافتًا إلى أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى سواء راقية أو شعبية.

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