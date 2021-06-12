رئيس الجامعة المنوفية يتفقد اختبارات الفصل الدراسي 2 بـ«التربية النوعية»

تفقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية النوعية بأشمون يرافقه الدكتور محمد زيدان القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن مبارك على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم، وحث الطلاب على ضرورة الثقة في أنفسهم، مؤكدًا أن التفوق يتحقق من خلال القدرة على الاستنتاج والفهم وإعمال العقل.

وأكد مبارك أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، ويتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، تتضمن أعداد الحضور والغياب بين الطلاب، وكذلك حالات الغش التي يتم التحقيق بشأنها في وقتها، ومتابعة أية شكاوي تتعلق بالامتحانات.

ومن جانبه أكد زيدان على التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة والكلية بشأن عقد الامتحانات، من خلال الإهتمام بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة وعمل ممر دخول ومنع دخول أى طالب إلا من خلال المسارات فى مدخل الكلية، وذلك فى وسط إجراءات احترازية مشدده، وضرورة تهوية وتعقيم اللجان والمدرجات والقاعات بالكلية.

كما أكد على تواجد أستاذ المادة وقت إمتحانه وأن الأسئلة شاملة المقرر والزمن المخصص للاختبار مناسب، وشجع الطلاب وحثّهم على التركيز أثناء أداء الإمتحان، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالاجراءات التي اتخذتها الكلية ومن ضمنها عدم تبادل الادوات والالتزام باتداء الكمامات الطبية والتباعد بينهم، متمنياً لهم خالص التوفيق والنجاح.

رافق أيضا رئيس الجامعة فى جولته الدكتورة هيام مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور النائبة حنان يشار عضو مجلس النواب والأستاذ بالكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأمين عام الكلية.