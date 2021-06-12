وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتابعان تبطين وتأهيل الترع (فيديو)

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، المهندس جمال الباز وكيل وزارة الري والأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

وتابع الوزير والمحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بترعة أبوصير بزمام مركز ناصر،ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، والذي يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل، بهدف توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

وناقش الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي للمشروع، حيث يجرى العمل حالياً في تنفيذ 26 عملية ، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 238.9 كيلو مترا بتكلفة تقدر بنحو 453 ملايين و90 ألف جنيه،من مستهدف 300 كم في المرحلة الأولى، وجارى طرح 6 عمليات آخرى بأطوال 18.4كم باعتمادات تقدر بــ 63.6 مليون جنيهات.

وأكد المحافظ على أنه تجرى المتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، ومديرية الري، ويتم أولًا بأول تذليل المعوقات التي تطرأ على أعمال التنفيذ،مشيرا إلى تكليفاته لمسئولى قطاع الري بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذي للمشروع.،نظرا لأهمية المشروع الذي تتبناه القيادة السياسية، وتعمل على تنفيذه الحكومة بمعدلات تنفيذ عالية وبأفضل جودة، حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية.

هذا ومن المقرر أن يقوم وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف بتفقد محطة ناصر الوسيطة ببني خليفة ، والتي تم إنشاؤها على مساحة 2000 متر بتكلفة 17 مليون جنيه ، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 300 طن/يوم، وتخدم أكثر من مليون و96 ألف نسمة في مدينة ناصر وبعض قرى المركز(أشمنت ، بني عدي ، دلاص، دنديل ، الحمام)، بالإضافة إلى بعض قرى مركز بني سويف(بليفيا، شريف باشا، أبشنا) وقريتي ( النويرة وقاي) باهناسيا ، وأيضا قرية أبوصير الملق التابعة لمركز الواسطى.