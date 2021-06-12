موضة ألوان ملابس الأطفال وطرق اختيارها

كشفت خبيرة الموضة شهد عبدالله طرق اختيار ملابس الأطفال والألوان المناسبة لصيف 2021.

ألوان الأطفال موضة الصيف 2021

وقالت «شهد» إن صيف هذا العام به عدد كبير من الألوان المبهجة للأطفال ومنها: «المرجان، الأزرق، الأصفر، أحمر فاتح، أخضر فاتح، الأبيض، النبيتي، الموف المفاتح».

ملابس أطفال موضة صيف 2021

تتنوع موضة الأطفال هذا العام مابين القميص والتيشرت، لكن التيشرت ذات الطوابع الملونة والأشكال الكرتونية تصدرت موضة ملابس الأطفال للأولاد لصيف هذا العام، أما عن ملابس الأطفال "البناتي" تكون الفساتين الحملات والكب تتربع علي عرش موضتهم، مع اختيار الألوان المبهجة.

نصائح عند شراء ملابس الأطفال

- عند شراء ملابس الأطفال يجب مراعاة اختيار الألوان العصرية والمطبوعات الجميلة والأنماط الطبيعية، حيث أن ملابس الأطفال تتطور بشكل سنوي ويجب اختيار ما يناسب طفلك ويتمشي مع الموضة.

- يربط العديد من الأشخاص ملابس الأطفال بالشخصيات الكرتونية وظلال الأطفال والأشكال والأساليب الخالية في الوقت الحاضر تبدو ملابس الأطفال مثل ملابس البالغين، لكن بشكل أصغر يجب توفير كافة التصميمات في خزانه طفلك.

- يجب اختيار الأقمشة التي تحافظ على جسم طفلك باردًا خلال الصيف ولابد أن تكون فضفاضة مصنوعة من القطن، حيث يسمح القطن الخفيف الوزن للجلد بالتنفس ويسمح بتبخر العرق مما يمنع تهيج البشرة.

- عند شراء ملابس طفلك تجبني شراء قطاع الملابس ذات الطبقات الكثيرة، ويمكنك الاكتفاء للطفل ببنطلون وتى شيرت والفتيات الصغيرات فستان بسيط بلا أكمام.

- عند شراء ملابس أطفالك يجب أن تكون مزودة بالإكسسورات لتواكب العصر، لكن يجب أن تكون الملابس أكثر راحة للأطفال عند اختيارها.

- عند شراء ملابس لطفلك يجب أن تختاري المقاسات المضبوط.. احرصي على شراء ملابس مناسبة خلال الموسم كله.