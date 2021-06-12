تبادل تجاري وفرص استثمارية.. تفاصيل التعاون المثمر بين مصر وتنزانيا

تصريحات مهمة أدلى بها وزير الاستثمار في تنزانيا جيفرى موامبي، على هامش منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ، الذي بدأ أمس الجمعة، حيث قال إن مصر من أكبر 10 شركاء اقتصاديين لبلاده فى إفريقيا، لافتا أن مصر دولة متقدمة فى معدلات الاستثمار ومستوى وخبرات التصنيع، فضلا عن إدارة رأس المال والسياسات النقدية.

ودعا وزير الاستثمار التنزاني، الشركات المصرية للاستثمار في تنزانيا وخاصة في تطوير المجمعات الصناعية، وتصنيع المنتجات الزراعية، للاستفادة من وفرة المواد الخام مثل القطن والزيوت والشاي والقهوة والجلود، بدلًا من تصديرها كمواد خام.

وترصد "الدستور" أهم الاتفاقات التي تربط بين البلدين والتي جعلت الفرص الاستثمارية بين البلدين تتوسع.

في مايو 1999 وقعت مصر وتنزانيا ومنظمة الفاو اتفاقا لتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى تنزانيا فى إطار دعم سياسات الأمن الغذائى التى أكدتها أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما عام 1996.

47.19 مليون دولار قيمة حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا، حسب بيان رئاسة الوزراء، وذلك بعد أن شهد تطورًا ملموسًا خلال عام 2018، ففي 2017 كان قد سجل 25.41 مليون دولار، فيما يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر بقيمة 37.28 مليون دولار.

ويعد السكر من أبرز الصادرات المصرية لتنزانيا ويعد الشاي أبرز الواردات المصرية من تنزانيا.

وتبذل البلدان جهودا لتعزيز التبادل التجاري بينهما، على أمل أن تساعد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2019 إلى مضاعفة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، ومن بين جهود تشجيع التجارة بين مصر وتنزانيا، قيام وفد من اتحاد الصناعات المصرية فى 4 نوفمبر من عام 2018، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي في الاتحاد، وبمشاركة 30 عضواً ممثلين عن 24 شركة مصرية من مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية بزيارة لتنزانيا، بغرض الترويج للصناعات المصرية في السوق التنزانية، استقبل الوفد وزير الخارجية التنزاني "أوجستين ماهيجا"، ومدير اتحاد الصناعات التنزانية، ومدير المركز التنزاني للاستثمار، ومدير مؤسسة القطاع الخاص التنزاني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزاني، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص التنزاني، وافتتح الجانبان منتدى الأعمال المصرى التنزانى، وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية وكل من اتحاد الصناعات التنزانية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزانية، بالإضافة إلى التوقيع على عقد مشروع إنشاء مصنع للأسمدة في تنزانيا.