السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فرق طبية لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا أمام مكاتب البريد والمعاشات

عربات لقاح كورونا
عربات لقاح كورونا

قررت وزارة الصحة والسكان تسيير عيادات طبية متنقلة لتطعيم أصحاب المعاشات وكبار السن ضد فيروس كورونا والتى تتمركز أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات بجميع المحافظات في الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر؛ تيسيرًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
 

وعايشت "الدستور" الفرق الطبية أثناء تأديتهم لعملهم الذي يتمثل في تطعيم كبار السن باللقاح المخصص لوباء كورونا، في منطقة المنيب و قال يحيى عبدالله، طبيب باطني، إنه أبلغ من قبل وزارة الصحة بالتوجه بسيارة تلقيح أصحاب المعاشات وكبار السن أمام مكاتب البريد ومنافذ صرف المعاش؛ لتطعيهم بلقاحات فيروس كوفيد-19:" وجدنا إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين للحصول على اللقاح".

وتابع أن عمله لم يقتصر على المواطنين الذاهبين لصرف المعاش، لكن توافد عليه بعض من كبار السن القانطين في المنطقة، ومعهم بطاقات الرقم القومي للحصول على اللقاح، مؤكدًا أنه لم يرفض أي حالة توافدت عليه للحصول على اللقاح، إلا الذين كان تتطلب حالتهم إجراء بعض الفحوصات الطبية، للتأكد من عدم إصابتهم بالوباء؛ لظهور بعض الأعراض.

وواصل أن هناك عدد من الذين توافدوا كانوا يعانون من مشاكل في الصدر أو تظهر عليهم بعض أعراض الإصابة بكورونا، لذلك لابد أن يتوجهوا إلى المستشفيات الحكومية، لإجراء الفحوصات الطبية، والتأكد من سلامتهم، معقبًا:" نعمل في الشارع لكننا نتحرى الدقة".

أضاف، أن مبادرة وزارة الصحة بتطعيم كبار السن بهذه الطريقة أمر في غاية الذكاء، لأن أغلب كبار السن يتقاضون المعاش شهريًا من مكاتب البريد أو منافذ صرف المعاشات، خاتمًا:" نطعم المئات يوميًا من كبار السن".

وأكد أن البعض يأتي لهم من خلال معرفتهم من الذين جاءوا من قبل أثناء قضاء أمورهم بمكاتب البريد: "الرجل الذي يأتي للتطعيم أثناء قبض المعاش يأتي بزوجته في ثاني يوم، وهناك من يأتي بأخواتهم وأمهاتهم ولقينا إقبال كبير من كبار السن، خاصة في المناطق الشعبية والمناطق المزدحمة"، مختممًا حديثه بأن الفكرة استطاعت أن تحقق أرقامًا كبيرة في أخذ كبار السن للقاح كورونا".

مستشفيات وزارة وزارة الصحة مواطن اقبال لقاح كورونا

الأكثر قراءة

تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

الباز: التفاوض حتى النفس الأخير هو أسلوب مصر في ملف سد النهضة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

يورو 2020.. فزع في ملعب مباراة الدنمارك وفنلندا بعد سقوط أريكسون مغشيًا عليه

12 ساعة في العمليات.. القصة الكاملة لتهشيم طفل ذا فويس رأس جاره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أقل من 24 ساعة على «حكومة تغيير» إسرائيلية.. أين نتنياهو الذي نعرفه؟

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء شعبنا حتى اللحظة الأخيرة

28 وزيرًا ويصوت عليها الكنيست غدًا.. تفاصيل تشكيل "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة