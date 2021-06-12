فرق طبية لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا أمام مكاتب البريد والمعاشات

قررت وزارة الصحة والسكان تسيير عيادات طبية متنقلة لتطعيم أصحاب المعاشات وكبار السن ضد فيروس كورونا والتى تتمركز أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات بجميع المحافظات في الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر؛ تيسيرًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وعايشت "الدستور" الفرق الطبية أثناء تأديتهم لعملهم الذي يتمثل في تطعيم كبار السن باللقاح المخصص لوباء كورونا، في منطقة المنيب و قال يحيى عبدالله، طبيب باطني، إنه أبلغ من قبل وزارة الصحة بالتوجه بسيارة تلقيح أصحاب المعاشات وكبار السن أمام مكاتب البريد ومنافذ صرف المعاش؛ لتطعيهم بلقاحات فيروس كوفيد-19:" وجدنا إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين للحصول على اللقاح".

وتابع أن عمله لم يقتصر على المواطنين الذاهبين لصرف المعاش، لكن توافد عليه بعض من كبار السن القانطين في المنطقة، ومعهم بطاقات الرقم القومي للحصول على اللقاح، مؤكدًا أنه لم يرفض أي حالة توافدت عليه للحصول على اللقاح، إلا الذين كان تتطلب حالتهم إجراء بعض الفحوصات الطبية، للتأكد من عدم إصابتهم بالوباء؛ لظهور بعض الأعراض.

وواصل أن هناك عدد من الذين توافدوا كانوا يعانون من مشاكل في الصدر أو تظهر عليهم بعض أعراض الإصابة بكورونا، لذلك لابد أن يتوجهوا إلى المستشفيات الحكومية، لإجراء الفحوصات الطبية، والتأكد من سلامتهم، معقبًا:" نعمل في الشارع لكننا نتحرى الدقة".

أضاف، أن مبادرة وزارة الصحة بتطعيم كبار السن بهذه الطريقة أمر في غاية الذكاء، لأن أغلب كبار السن يتقاضون المعاش شهريًا من مكاتب البريد أو منافذ صرف المعاشات، خاتمًا:" نطعم المئات يوميًا من كبار السن".

وأكد أن البعض يأتي لهم من خلال معرفتهم من الذين جاءوا من قبل أثناء قضاء أمورهم بمكاتب البريد: "الرجل الذي يأتي للتطعيم أثناء قبض المعاش يأتي بزوجته في ثاني يوم، وهناك من يأتي بأخواتهم وأمهاتهم ولقينا إقبال كبير من كبار السن، خاصة في المناطق الشعبية والمناطق المزدحمة"، مختممًا حديثه بأن الفكرة استطاعت أن تحقق أرقامًا كبيرة في أخذ كبار السن للقاح كورونا".