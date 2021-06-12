بسبب تعرضها للتلوث.. إعدام 60 مليون جرعة من لقاح كورونا

أمرت إدارة الغذاء والدواء شركة جونسون آند جونسون بالتخلص من 60 مليون جرعة من لقاح كوفيد بقيمة 600 مليون دولار في مصنع بالتيمور.

ووفقا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوامر لشركة Johnson & Johnson بالتخلص من 60 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، بسبب تعرض الجرعات للتلوث.

وكان في مصنع في بالتيمور، العديد من الانتهاكات الصحية وأفسد ملايين الجرعات من لقاح أثناء خلط المكونات.

وقال أشخاص مطلعون على الوضع لصحيفة "ديلى ميل" إن إدارة الغذاء والدواء قالت إنه يجب التخلص من الجرعات بسبب التلوث المحتمل.

وينص العقد الذي وقعته شركة "J&J " مع حكومة الولايات المتحدة في العام الماضي سعر كل جرعة بنحو 10 دولارات ، مما يعني أنه يتم التخلص من 600 مليون دولار من الجرعات.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتوزيع 10 ملايين جرعة ، والتي قال مصدر لرويترز إنها ستكون على دول أخرى، لكن مع تحذير بأنه لا يوجد ضمان بأن جرعات "جونسون آند جونسون" قد تم صنعها بموجب ممارسات التصنيع الجيدة.

ويقول الخبراء، إن هذا يمثل خطأ فادحًا من قبل جميع الأطراف المعنية - إدارة الأغذية والعقاقير ، وجونسون آند جونسون وإيمرجنت - في محاولة لتوزيع اللقاحات على البلدان التي تعاني من نقص.

«قلة النظافة الشخصية للعمال» السبب وراء تلوث اللقاح

وقد وجد تقرير صادر عن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي أن العمال الذين ينتجون اللقاح غالبًا ما يفشلون في الاستحمام أو تغيير ملابسهم.

علاوة على ذلك، أشار التفتيش أيضًا إلى وجود عفن وتطهير ضعيف لمعدات المصنع وتدريب غير كافٍ للموظفين بالمصنع، الأمر الذى تسبب فى القرار بإعدام الجرعات.

تعرضت إدارة بايدن لضغوط شديدة لإرسال جرعات زائدة من اللقاحات إلى دول مثل الهند ، التي عانت من نقص المواد الخام، مما حد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على اللقاحات.

وقد تم تطعيم حوالي مليوني شخص فقط في أمريكا الوسطى وثلاثة ملايين في منطقة البحر الكاريبي ، التي تضم 44 مليونًا و 34 مليونًا على التوالي.