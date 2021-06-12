رياح نشطة وجو حار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها مصر منذ عدة أيام، حيث تخطت الحرارة في الأيام الماضية الأربعين درجة، وانخفضت بدءًا من أمس الجمعة، حيث أصبح الطقس لطيفا بشكل كبير خاصة في الليل.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم السبت يشهد طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بينما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف "شاهين" لـ "الدستور" أن الطقس الليلي سيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون معتدلًا على جنوب الصعيد، موضحًا أن اليوم السبت شهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح "شاهين" أن درجات الحرارة اليوم السبت ستكون كالتالي: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 27 درجة.

وأشار "شاهين" إلى أن طقس غدا الأحد سيشهد نشاطًا لحركة الرياح في عدة مناطق من بينها القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، كما سيكون هناك نشاطًا للرياح جنوب البلاد.

أما عن طقس بعد غد الاثنين، قال "شاهين" إنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد بشكلٍ ملحوظ.

كانت البلاد قد تأثرت بموجة شديدة الحرارة بدأت من الثلاثاء الماضي، واستمرت لعدة أيام حيث ارتفعت 4 درجات، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خوفًا من الإصابة بضربات شمس والتي على إثرها قد يحدث إغماءات، كما نصحت المواطنين بشرب السوائل الباردة.