إجراء 196 عملية عيون للأسر الأولى بالرعاية في المحمودية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.

من جانبه أشار الدكتور محمد عبدالجليل مدير ادارة المشروعات بصناع الخير، إلى أن المؤسسة ومن خلال مبادرتها عنيك فى عنينا، قامت بإجراء ١٩٦ عملية متنوعة للعيون تنوعت ما بين ظفرة وإزالة مياه بيضاء وزع قرنية، ضمن القافلة التى تم تنظيمها امس بقرية سرنباى مركز المحمودية حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ، لافتاً أنه تم تقديم العلاج الدوائي المطلوب لعدد ٦٦٢ حالة ، كما تم عمل ٣٣٠ نظاره طبية وإجراء الجراحات اللازمة بالمجان تخفيفاً عن كاهل المرضى.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.

من ناحية أخرى واستمراراً لعمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة تم الكشف على 1126 مواطنا خلال خدمة القوافل الطبية متعددة التخصصات المجانية بمركز حوش عيسىى.

واستقبلت قرية محمد رفعت بمركز حوش عيسى قافلة طبية متعددة التخصصات ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة، أسنان، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، مسالك بولية"، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.

وتمكنت القافلة من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1126 مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 250 حالة باطنة، و 143 حالة جراحة عامة، و56 حالة الأسنان، و96 نساء وتوليد، و301 حالة أطفال، 101 حالة مسالك بولية، و147 حالة جلدية، و32 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.