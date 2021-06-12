طارق فهمي: لقاء الرئيس بولي عهد السعودية يعكس متانة العلاقات بين البلدين

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، يعكس العديد من الرسائل الهامة التي تؤكد حرص مصر على توطيد علاقاتها بكافة دول الخليج، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، وتعزيز سبل التعاون مع الامير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السعودية في رباط كبير منذ سنوات عدة، وتربطها تعاون مشترك على مستوى مختلف المجالات.

ولفت فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي حريص في تلك الفترة الحرجة التي تمر بعدد كبير من دول المنطقة، على تحسين العلاقات مع مختلف الدول، لاسيما المملكة السعودية باعتبارها قطبا رئيسيا في منطقة الخليج، والتعاون المثمر بينها وبين مصر سينعكس بالايجاب على المستويات الثقافية والسياسية والاجتماعية.

وأكد أن مصر والسعودية يمثلان قوى محورية كبرى في منطقة الخليج، والتعاون فيما بين البلدين، سيساهم في توجيه دعم كبير ومباشر تجاه دول المنطقة، لافتا أن مصر والمملكة السعودية تربطهما علاقات وأواصر تاريخية وسياسية منذ القدم.

وكان الرئيس السيسي قد قال عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن لقائه مع الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى: "سعدت بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان، وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على على المستويين الرسمي والشعبي".