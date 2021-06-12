بدء اجتماع المحاكم والمجالس الدستورية العليا الإفريقية بالسلام الجمهوري

بدأت منذ قليل، فعاليات الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى ويستمر لمدة 3 أيام، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرمروان وزير العدل، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورؤساء الهيئات القضائية، وعددا من الشخصيات العامة والقضائية.

وعزف السلام الجمهوري في بداية الفعاليات، وبدأت أولى جلسات المؤتمر.

وأجرت المحكمة الدستورية العليا، تحليل فيروس كورونا “مسحة اختبار سريعة “pcr” لعدد من الضيوف المشاركين فى اجتماع القاهرة وإتخذت الدستورية إجراءات مشددة لفحص الحضور وتطبيق الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا.

وعقدت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، الخميس الماضي، مؤتمرا صحفيا برئاسة المستشار عادل عمر شريف رئيس المحكمة الدستورية العليا للإعلان عن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية لبحث «العدالة الإلكترونية في أفريقيا»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، إن الاجتماع يأتي بمشاركة رؤساء المجالس والمحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من 40 دولة إفريقية وعدد من المراقبين الدوليين، والذي يأتي في ظل ظروف غير عادية لم يكن من الممكن تصورها في الماضي خاصة في مجالي التواصل والتعاون الدولي أفرزتها النتائج المتولدة من تفاقم جائحة كورونا المستجد

وناقش الاجتماع التحضيري الافتراضي للمؤتمر عددا من القضايا المحورية وأهم التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي منذ بدء انتشار الوباء ومن أهمها «العدالة الإلكترونية والتحول الرقمي».

دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمي

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وعلى المستوى الدولي لمواجهة هذا التحدي الرئيسي الذي فرضته الظروف الراهنة، مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمي لضمان نظام للعدالة يتميز بالانجاز والفاعلية، وأن يكون هذا الموضوع أحد المحاور الأساسية لأجندة اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى عند انعقاده فعليا خلال هذا العام في القاهرة. كما توافق المشاركون على الإشادة بالدور الفاعل الذي يلعبه القضاة الأفارقة نساءً ورجالا في تحقيق العدالة في ظل جائحة كورونا والتزامهم بإعلاء القيم والتقاليد القضائية تحت أي ظرف، وناقش المشاركون موضوع مكافحة الإرهاب وشددوا على أن الدور الحاسم الذي تلعبه الهيئات القضائية الأفريقية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتقويض أثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى سلامة وأمن مواطنينا