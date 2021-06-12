السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العربي للمجتمعات العمرانية»: منتدى هيئات الاستثمار الأفارقة فرصة لتحقيق تكامل اقتصادي

المهندس داكر عبد
المهندس داكر عبد اللاه

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، إن إقامة أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الأفارقة بمشاركة ممثلين عن 34 دولة إفريقية ما بين وزراء ومسؤولين ورجال أعمال تجسيد حقيقي لهدف تحقيق تنمية وتكامل  اقتصادي  واستثماري بين دول القارة.

وأوضح «عبد اللاه» أنه طبقا لتقديرات الأمم المتحدة نجد أن تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقارة الإفريقية بحلول عام 2030 تصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا، وأيضا زيادة سكانية تُقدَّر بنسبة 45٪ في الفترة من 2020 ‏حتى 2030 وكل هذا يتطلب دور أكبر للقطاع الخاص في عمليات الاستثمار والبناء وتوفير فرص العمل بمشروعات كبيرة تساهم في  زيادة مستوى الدخول للمواطنين. 

وأوضح داكر عبد اللاه أن القطاع الخاص لديه فرص كبيرة كمرحلة أولى في تشييد بنية تحتية قوية ‏في القارة الإفريقية والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والتنقيب عن المعادن والاستثمار الزراعي. 

وأضاف أن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأول بمشاركة 34 دولة الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشرم الشيخ يهدف لدراسة كل الظروف والأوضاع لكل دولة وعرض خريطة الاستثمار بها على باقي الدول للتعرف عن قرب عن مجالات الاستثمار وكيفية العمل بهذه الدول ودراسة وتذليل العقبات التي تعوق فرص تواجد القطاع الخاص داخل هذه الدول من خلال الاتفاق على نقاط تلاقي بين دول القارة بهدف تحقيق تكامل اقتصادي افريقي - افريقي اولا  بما يحقق فكرة المنتدى وهدفه الرئيسي وهو "التكامل من اجل النمو".

ونوه داكر عبد اللاه الى ان الاستثمار في افريقيا رغم وجود اتفاقيات تجارية مشتركة مثل الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الا ان هناك تحديات يجب العمل على حلها وهي مشكلة الانتقال والسفر بين دول القارة والطرق البرية والبحرية والطيران وكذلك مشكلة اعتماد بعض الدول على الجمارك لتحقيق دخل اساسي للدولة وبعض النزاعات التجارية .

وأكد داكر على فكرة التكامل الصناعي والانشائي من خلال وضع تيسيرات من قبل هيئات الاستثمار المختلفة تسهل حركة الصناعة والاستثمار المشترك بين الدول فيمكن انشاء مصانع للحاصلات الزراعية على سبيل المثال لديها خبرات في التصنيع الزراعي في دول تتمتع بوفرة في انتاج الحاصلات الزراعية والحيوانية وكذلك توفير المعدات والماكينات الخاصة بالمقاولات والانشاءات لدول تحتاج عمليات بناء وتطوير في البنية التحتية من مياه وطرق وغيرها.

منتدى الاستثمار يزيل تحديات الاستثمارات البينية

وأشار إلى أن تجمع رؤساء هيئات الاستثمار الأفارقة بدعم من حكوماتهم سيكون له دور كبير في تنمية فرص الاستثمار البينية الإفريقية بشكل كبير يحقق الرخاء والنمو لدول القارة ويحسن حياة معيشة المواطنين الأفارقة.

وأضاف  "عبد اللاه " الى ان مشاركة وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية  و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA ومفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة وكبار رجال الأعمال المصريين والافارقة سيكون له دور كبير ايضا في توفير التمويل اللازم لدول القارة الافريقية.

منتدي الاستثمار الافارقة مشاركة 34 دولة أفارقة رجال الاعمال المنتدي الاستثمار يحقق التنمية المستدامة أقامة أول منتدي استثمار

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