سعد الحريري من دار الفتوى: لبنان يتدهور اقتصاديا واجتماعيا

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، قبل قليل،: "البلد اقتصاديا واجتماعيا يتدهور وعيني وعين المفتي دريان على البلد وهذا ما يهمنا وهذا فحوى الحديث الذي دار داخل المجلس ومنرجع منحكي"، على حد تعبيره.

جاءت تصريحات الحريري خلال لقائه مع مفتى الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى اليوم السبت، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

ووصل الحريري​ الى ​دار الفتوى​ للمشاركة في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى حيث كان في استقباله مفتي الجمهورية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​ وعقد معه خلوة انتقلا بعدها للمشاركة في الاجتماع.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة ولا سيما ملف تشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا بمناسبة انتخابها بعضوية مجلس الأمن الدولي.

وقال الحريري - في تدوينه له "مبروك للعرب والعالم، انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي".. مضيفًا أن الإمارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها، وقدمت نموذجاً دبلوماسيا يحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب لخدمة الإنسانية.

وفى تصريحات سابقة، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان يواجه ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة، ويتطلع إلى دعم منظمات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة كي يتمكّن من الخروج من الضائقة التي يعيشها منذ أشهر.

وأضاف عون، خلال استقباله اليوم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، أن المساعدات التي تلقاها لبنان ليست كافية بالنظر إلى ما أصابه من أضرار سواء بعد الانفجار في ميناء بيروت، أو انتشار جائحة "كورونا"، ومسألة النزوح السوري الذي تضاعف خلال سنوات الحرب السورية، حتى وصلت أعداد النازحين السوريين إلى مليون و800 ألف نازح، وتجاوزت التكلفة التي تكبدها لبنان 45 مليار دولار، فضلًا عن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني بعد إقفال الحدود اللبنانية-السورية وتعذّر حركة تصدير المنتجات اللبنانية.