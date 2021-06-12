تصدير 3100 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى، حيث تم استقبال السفينة MAGD.B التى ترفع علم تنزانيا، ويبلغ طولها 84.8 متر والغاطس 6.2 متر، وذلك لشحن 3100 طن ملح إلى لبنان.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة فإنها تعتبر الثالثة عشر من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش إلى 56 ألف طن.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة NABOLSI التى ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 146 متر والغاطس 8.2 متر وذلك لتفريغ 5900 رأس ماشية حية.

وتعد هذه السفينة الثانية من نوعها التى تدخل الميناء بعد السفينة ATLANTIC ROSE التى قامت بتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

وذكر البيان أن مؤانى بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول بضائع عامة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالمؤانى لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وكانت قد أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عنها أمس استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة الروسية AKSAY ويبلغ طول السفينة 108.8 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 3400 طن أسمنت أبيض إلى روسيا الاتحادية.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة فإنها تعتبر الحادية عشر من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش 47 ألف طن.

وبهذا تعتبر روسيا الاتحادية المستورد الأول للاسمنت الأبيض عبر ميناء العريش منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى باجمالى حمولات 27 ألف طن.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 13 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر وصول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد علي الارصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.