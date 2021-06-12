السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الحالة الصحية لـ زينب فياض إبنة هيفاء وهبي بعد إجرائها عملية جراحية

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي

ننشر خلال التقرير التالي تفاصيل خضوع زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لعملية جراحية خلال الساعات الماضية وتصدرها لمواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث لمعرفة المزيد من المعلومات عنها، وجاء ذلك بعد أن نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، قبل خضوعها لعملية جراحية دون الإعلان عن تفاصيها وعلقت على الصورة قائلة: "وصار موعد العملية دعواتكم".

تفاصيل عملية زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي

بحث الكثير من مستخدمي محركات البحث المختلفة عن تفاصيل عملية زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي حيث تتواجد حاليا بدولة الكويت داخل أحد المستشفيات الخاصة، وكشف البعض عن إجراء عملية جراحة تجميلية وليست عملية مرضية فيما لم تكشف زينب عن السبب في الوقت الذي لم تعبر هيفاء وهبي نفسها عن قلقها من عملية خطية أو مرض خطير عبر حساباتها عبر فيس بوك ومواقع التواصل المختلفة.

من هي زينب فياض

زينب فياض هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الوحيدة من ابن عمها نصار فياض الذي تزوجته قبل 31 عاما حين كانت شابة صغيرة السن، وتبلغ من العمل حاليا 28 عاما، انفصل والدها عن والدتها وهي ابنة العام، حاولت هيفاء إخفائها عن الجمهور لكنها ظهرت خلال السنوات الماضية خاصة بعد الزواج وأصبحت أما لطفلتين حاليا.

وتحرص ابنة النجمة هيفاء وهبي على الظهور الدائم مع ابنتيها وهما تلبعان وترقصان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتخلق حالة من المرح معهما وكان الظهور الأخير لهما من خلال غناء أغنية "توتا توتا" لأول مرة بعد الكثير من الجدل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث علقت عليه وقالت، "الفقرة التى تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم وذلك بالرغم من الخلاف بين زينب ووالدتها خلال الفترة الماضية والذي لم يحل حتى الآن.

آخر ظهور لزينب فياض إبنة هيفاء وهبي قبل دخول العمليات

وكانت زينب نشرت ستوري فيديو ايضا قبل العملية أكدت استعدادها  للعملية وأنها ليست خائفة من الوجود بالمستشفى وأن الطبيب بالنسبة لها مريح للغاية وطلبت الدعاء من جمهورها حيث تعمل أيضا "إنفلوانسر" لأدوات المكياج والموضة.

زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هيفاء وهبي عملية جراحية انستجرام ابنة هيفاء وهبي

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