دهب غريب.. فتاة تصدرت التريند والسبب «الطحينة والكاتشب»

تصدر هاشتاج “ماما دهب” التريند على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد كتابة عدد من الناس مواقف بينهم وبين السيدة “دهب غريب” صاحبة مطعم "ام دهب" في منطقة وسط البلد.

من الأسباب التى دفعت الكثير من الشباب لعربة "ماما دهب" هو طريقة كلامها التى اتسمت بالإحترام والعفوية، بالإضافة الى قربها لطريقة حديث الشباب هذة الايام.

دهب غريب.. «عمدة شباب وسط البلد»

دهب غريب

استطاعت دهب غريب أن تستقطب الشباب لها، فهى فتاة تتمتع بشخصية قوية وخفة ظل، اسمها الحقيقي "منال مصطفى" لقبت بـ"ماما دهب"، فقد خاضت منال تجربة العمل فى الشارع، وذلك بعد تخرجها من كلية التجارة بجامعة القاهرة.

لم تقف "ماما دهب" مكتفة الأيدى فقد وضعت شهادتها الجامعية جانبا، حيث أستطاعت ان تحول مشروع والدتها الى مكان سياحى يجذب الكثير من الشباب، الامر الذى جعلها تلقب بـ"عمدة شباب وسط البلد".

«كبدة وسجق».. بمجرد وصولك لعربة الأكل الخاصة بماما دهب، ستجدها واقفة مبتسمة توزع الطاقة الإيجابية على كل من يمر عليها.

دهب غريب

«ماما دهب».. فتاة عشقها التريند

تصدرت دهب الغريب التريند بسبب بوست على صفحتها الرسمية للمطعم تقول فيه: “مع كامل احترامي لكل عيالي أنا معنديش دليفري، معنديش كاتشب، وكمان مفيش طحينة، الدنيا هاتقف كدة وابطل، لا انا مصروفي معاكم علي أد حاله متواضع وبسيط، بس انا عندي قلبي وحضني زي حضن امكم اللي تعبت فيكم، هاتبعدوا عني ولاهاتيجيوا تفرحوا قلب ماما دهب.. أبنائي الأعزاء شكرا".

دهب غريب

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ليصبح اسمها في قائمة التريندات المصرية ما بين مؤيدة ومعارضة، وكتبت بعدها بوست اخر توضح فيه كلامها الأول قائلة: "النهارده الضهر كتبت بوست وكنت قاصدة كل حرف اني فعليا مفيش طحينة ولاكاتشب أو اي مقبلات جنب السندوتش البيتي علشان رافضة جدااااا اني اغلي السعر لأن فيه شباب مصروفهم يدوب يكفي اليوم".

ولم تكن المرة الاولى التى تتصدر فيها التريند، فقد تربعت على عرش التريند عام 2018 بعدما كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب.

دهب غريب

«بوست الطحينة».. سخرية من بوست ماما دهب

انهالت التعليقات الساخرة بسبب منشور "الطحينة والكاتشب" حيث علقت قائلة: «كل دي حاجات هتغلي تمن الأكل، والساندوتش عندي من 3 لـ 5 جنيه، وأنا مش هغلي الساندوتش عشان الطحينة ولا الكاتشب، بكل بساطة ممكن يزيد السعر 3 جنيه أو اكتر، بس الفرق ده هما أولى بيه، ومادام أنا راضية وعندي قناعة فاللي عند ربنا ما بيضعش، ويبقي كفاية سعر بسيط ورصيدي من الستر في كل حاجة كتبها ربنا ما تنقصش».