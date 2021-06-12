«غرس مفتاح سيارة في رأسه».. تفاصيل اعتداء مطرب «فويس كيدز» على جاره

جراحة 12 ساعة لاستخراج المفتاح من رأس المجني عليه

انهال طالب على جاره بسلاح أبيض – مفتاح- مما تسبب في تكسير جمجمته بسبب مشاجرة بينهما وخلافات قديمة في منطقة حلوان، وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المشكو في حقه.

وتبين أن المتهم هو معاذ عيسى نجم برنامج «ذا فويس كيدز»، 15 عامًا، وتعدى على جاره الطالب حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عامًا، بالضرب بآلة حادة وكاد أن يقتل لولا تدخل الأطباء ونجحوا في استخراج المفتاح من رأسه عقب 12 ساعة جراحة، وحاليًا في العناية المركزة.

البداية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك - صورا لطفل عمره نحو 10 سنوات، وبرأسه مفتاح سيارة مغروس، وقال نشطاء مواقع التواصل أن المتهم طفل آخر حيث قام بغرس المفتاح في رأس زميله.

وعقب الاطمئنان على الطالب توجهت والداته إلى مديرية أمن القاهرة، وحررت محضر ضد الطالب المتهم تتهمه بإصابة ابنها بكسر في الجمجمة بعد اعتداء جارها الطالب معاذ عيسي مطرب «فويس كيدز» عليه بمفتاح السيارة.

كسر في الجمجمة

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم اعتدى على زميله بمفتاح في الرأس ما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة، وقالت والداته في محضر الشرطة: «يوم الحادث معاذ جارنا اشتبك مع ابني حسن ببعض الكلمات الاستفزازية، وبعدها تطور الأمور إلى قيام معاذ بضرب ابني بالمفتاح في رأسه، ما تسبب في إحداث إصابة بالغة في الجمجمة»

وأضافت والدة الطالب المجني عليه حسن شريف في محضر الشرطة بقسم حلوان، أن نجلها دخل في غيبوبة بعد الاعتداء عليه من قبل المتهم، ونقل إلى المستشفى لإسعافه، وتم حجزه داخل غرفة الرعاية المركزة، وأجريت له جراحة عاجلة لنزع المفتاح من رأسه.

ونجح الأطباء في استخراج المفتاح من رأس المجني عليه وتم تحريزه من قبل الشرطة لتسليمه إلى النيابة العامة رفقة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والذي يوضح حالته الصحية بشكل عام.

وأضافت السيدة أن المتهم ليس من أصدقاء ابنها، ولكنه جارهم ولم تكن بيهما أي صداقة وأنها فوجئت يوم الحادث باعتداء المتهم على «حسن» بشكل مأساوي كاد أن يفقد حياته بسببه مؤكدة أنه تعدى عليه أمام المارة في الشارع.