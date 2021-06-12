«الري» تنفذ خطة ميكنة الخدمات وتأهيل القيادات قبل الانتقال للإدارية

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التخطيط، تنفيذ خطة متكاملة فى مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي فى ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.

وبدأ قطاع التخطيط ومسئولى التحول الرقمى بوحدة التحول الرقمى للجهات التابعة بالوزارة، السبت، فى تنفيذ أعمال تسجيل كافة البيانات التى تم حصرها، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ أعمال المسح الضوئي للوثائق بواسطة مسئولى وزارة الانتاج الحربى وهى الجهة المنفذة، تحت إشراف مسئولى وزارة الاتصالات وشركة استريمز، فى إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بكافة القطاعات والهيئات والإدارات المركزية للموارد المائية والري.

وعقدت المهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات،السبت، اجتماعًا مع فريق عمل الرقمنة بالوزارة وممثلي وزارة الاتصالات للوقوف على الموقف الحالي لعملية الرقمنة، وتطوير العديد من البرمجيات والتطبيقات لميكنة الأعمال وتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها والاستعداد لتأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الاجتماع كافة الآليات المنفذة لتأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات فى مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمى، بجانب تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين بكافة القطاعات المستفيدة.

كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، قد أكد على تنفيذ خطة تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي وزارة الموارد المائية والري نظرًا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري تستهدف من خلال تطبيق خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بكافة القطاعات والهيئات إلى استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه.

كما تستهدف رصد كافة المخالفات والتعديات على حرم نهر النيل للتعامل معها أولاً بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة وزالتها.