«التموين»: انتهاء عصر استيراد السكر.. وصوامع القمح منعت إهدار 4 مليارات جنيه

كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن خريطة الوزارة تغيرت خلال آخر 7 سنوات، عن طريق عمليات استراتيجية ومخزون استراتيجي لتوفير السلع، مشيرًا إلى أن صوامع القمح وفرت إهدار 4 مليارات جنيه، كما أدت إلى زيادة ثقة الفلاحين وزيادة المخزون الاستراتيجي، وإتاحة رغيف الخبز بجودة عالية.

وأوضح خليل، أن عدد المخازن بلغ 1500 مخزن وهو ما أدى إلى زيادة الاحتياطي، فلدينا تعاقدات للحوم تكفي 24 شهرا، منها مخزون استراتيجي مستورد من السودان يكفي 7 أشهر، بالإضافة إلى مخزون من الأرز يقدر بـ8 أشهر ويوم».

وأضاف خليل في تصريحات إعلامية اليوم، أنه جرى تطوير صناعة السكر في مصر، فقد حققت شبه الاكتفاء الذاتى، ولم تعد مصر تستورده، كما تطورت زراعة البنجر، وزادت مساحته المزروعة في إطار زيادة ثقة للزراعات التعاقدية.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم تطوير المطاحن، وبالتالي أصبح رغيف الخبز متاحا في الأسواق بجودة عالية متابعا: "منعنا الطوابير في المخابز، كما يحصل المواطنين على مقرراتهم التموينية بيسر وسلاسة، وذلك نتيجة لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية بواقع 6 أشهر كأقل مخزون، وهناك سلع يصل مخزونها الاستراتيجي إلى 24 شهرا".

وأشار عبد المنعم خليل، إلى أنه بعدما يجرى تأمين احتياجات المواطن المصري من الأمن الغذائي، يتم السماح بالتصدير، كما يتم تنظيم عملية الاستهلاك، كما تنتج مصر 13 مليار بيضة في السنة، ويمكن تصديره، كما بلغ دعم المواطن المصري الواحد في السلع التموينية 50 جنيها.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجاره الداخلية، أصدر قرارًا بتكليف عبد المنعم خليل خليل، مدير عام الإدارة العامة المنتجات الحيوانية، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية ندبًا لتسيير أعمال شؤون التجارة الداخلية بوزارة التموين خلفًا لأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك.