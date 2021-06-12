السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: انتهاء عصر استيراد السكر.. وصوامع القمح منعت إهدار 4 مليارات جنيه

عبد المنعم خليل
عبد المنعم خليل

كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن خريطة الوزارة تغيرت خلال آخر 7 سنوات، عن طريق عمليات استراتيجية ومخزون استراتيجي لتوفير السلع، مشيرًا إلى أن صوامع القمح وفرت إهدار 4 مليارات جنيه، كما أدت إلى زيادة ثقة الفلاحين وزيادة المخزون الاستراتيجي، وإتاحة رغيف الخبز بجودة عالية.

وأوضح خليل، أن عدد المخازن بلغ 1500 مخزن وهو ما أدى إلى زيادة الاحتياطي، فلدينا تعاقدات للحوم تكفي 24 شهرا، منها مخزون استراتيجي مستورد من السودان يكفي 7 أشهر، بالإضافة إلى مخزون من الأرز يقدر بـ8 أشهر ويوم».

وأضاف خليل في تصريحات إعلامية اليوم، أنه جرى تطوير صناعة السكر في مصر، فقد حققت شبه الاكتفاء الذاتى، ولم تعد مصر تستورده، كما تطورت زراعة البنجر، وزادت مساحته المزروعة في إطار زيادة ثقة للزراعات التعاقدية.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم تطوير المطاحن، وبالتالي أصبح رغيف الخبز متاحا في الأسواق بجودة عالية متابعا: "منعنا الطوابير في المخابز، كما يحصل المواطنين على مقرراتهم التموينية بيسر وسلاسة، وذلك نتيجة لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية بواقع 6 أشهر كأقل مخزون، وهناك سلع يصل مخزونها الاستراتيجي إلى 24 شهرا".

وأشار عبد المنعم خليل، إلى أنه بعدما يجرى تأمين احتياجات المواطن المصري من الأمن الغذائي، يتم السماح بالتصدير، كما يتم تنظيم عملية الاستهلاك، كما تنتج مصر 13 مليار بيضة في السنة، ويمكن تصديره، كما بلغ دعم المواطن المصري الواحد في السلع التموينية 50 جنيها.

 

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجاره الداخلية، أصدر قرارًا بتكليف عبد المنعم خليل خليل، مدير عام الإدارة العامة المنتجات الحيوانية، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية ندبًا لتسيير أعمال شؤون التجارة الداخلية بوزارة التموين خلفًا لأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك.

التموين إدارة التموين إدارة الرقابة التموينية قطاع التجارة الداخلية

الأكثر قراءة

السعودية تقصر حج هذا العام على 60 ألفا من المواطنين والمقيمين

«الشكاوى الحكومية» تنجح فى رد المستحقات المالية لعدد من أصحاب الشكاوى

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

التفاصيل الكاملة عن «التعليم المزدوج» لطلاب الشهادة الإعدادية

اليوم.. نظر دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب

مستغلًا نوم الركاب.. مواطن يرتكب فعلًا غير أخلاقي مع طفل في قطار الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين