«الزراعة» تواصل تقديم الدعم والخدمة لقطاع الصناعات الغذائية

تواصل وزارة الزراعة ممثلة في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، التوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل لقطاع الصناعات الغذائية.

ووقعت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات الميبدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود بسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات المعمل المختلفة من تدريب أو خدمات تحليلية أو استشارات فنية لخدمة قطاع الصناعات الغذائية في مصر.

وقالت مدير المعمل في تصديات لها اليوم، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل لخدمة أكبر قطاع من العملاء، للتأكيد على جودة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين، لافتة إلى أن التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، وفقا للبروتوكول سيشمل ايضا إجراء أبحاث لدراسة الأسواق وإجراء مشروعات بحثية مشتركة وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات بالتعاون بين الطرفين لصالح أعضاء الغرفة.

وأوضحت أن ذلك البروتوكول سيساهم في خدمة هذا القطاع الكبير وبما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي للدولة، مشيرة إلى أن المعمل يسعى جاهداً لتقديم خدماته إلى كل القطاعات المختلفة وقطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص بأعلى جودة وأقل تكلفة وبما يساهم في تنمية الكيانات الصغيرة في هذا القطاع.