اليوم.. نظر دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب

تباشر محكمة جنح الشيخ زايد بأكتوبر، اليوم السبت، جلسات الدعوى المقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب يطالب فيها بتعويض 100 ألف وواحد جنيه لاتهامه بالسب والقذف.

كان قد تقدم أحمد الجندي المحامى، وكيلا عن الفنان محمد رمضان، برفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه، إثر هجومه في حلقة ببرنامجه ، عقب انتقاده لفيديو الفلوس الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، عبر برنامجه المذاع على إحدى الفضائيات.

وجاء في صحيفة الدعوى ، أن المعلن إليه الأول، الإعلامي ”عمرو أديب"، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل ورغب أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وأضافت الدعوى المقدمة من المشكوفي حقه قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني .

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بعد الحكم علي رمضان في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، وخرج رمضان بنشر مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهو يرمي أموال على الأرض، ويسير عليها، وهو ما اتخذه البعض عليه، مشيراً إلي أنه كان يجب عليه الاعتذار وليس الظهور بهذا الشكل.

تصاعد الأزمة

زادت الأزمة الخاصة بالفنان محمد رمضان، بعدما خرج الإعلامي عمرو أديب وهاجمه بشدة، وطالبه بالاعتذار على ما نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وذلك عبر برنامجه «الحكاية» المذاع على إحدى الفضائيات، ولكن رمضان تجاهل ذلك ورد عليه بفيديوهات أخرى، مؤكداً الأخير أنها ليس علاقة له بقضية الطيار، ولكنه ملزم بنشر فيديوهات عبر حسابه الشخصي كل فترة لأنه متفق مع شركات على ذلك .

تبادل القضايا والبلاغات

ومن جانبة قرر الإعلامي عمرو أديب مقاضاة الفنان محمد رمضان عبر برنامجه «الحكاية»، وتقدم بـ4 بلاغات ضد محمد رمضان، قائلاً، «أنا مش من الشخصيات اللي بترفع قضايا على حد، لكن حسيت إنه هناك تعديا وغطرسة وأن هناك ضرورة إن الواحد ياخد حقه بالقانون، وأنا تقدمت ببلاغات للنائب العام، واللي هيقول عليه القانون والقضاء أنا همتثل ليه».

وأكد أنه ليس بلطجيا ولا يأخذ حقه بالسباب، مؤكدا أن أي أموال سوف تأتي له من ذلك سوف يرسلها إلى مستشفى الأطفال أبو الريش، «أي فلوس هتيجي من هذا الأمر هتروح لمستشفى الأطفال أبو الريش، وكمان إحنا في شهر رمضان فأنا هحط عليها من جيبي قدهم، أنا مش عايز منه فلوس، هو الفلوس عنده كتير يرميها بقى في البيسين يعمل بيها اللي هو عايره»