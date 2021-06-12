برلماني يطالب باستغلال المساحات الشاغرة بمراكز الشباب وتعظيم مواردها

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوء، عضو مجلس النواب، وضع خطة للانتهاء من تطوير مراكز الشباب، واستغلال المساحات الشاسعة الشاغرة في بعض المراكز غير المستغلة، في إنشاء حمامات سباحة أو ملاعب خماسية أو ما شابه، بما يعود بالنفع على المواطنين وتحسين الخدمة المقدمة في قطاع الرياضة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من مراكز الشباب تفتقد للعديد من الخدمات، مما ينعكس على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، في الوقت الذي يحظى قطاع الرياضة باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لأهمية دوره في تنمية مهارات الشباب واستغلال طاقاتهم وبناء قدراتهم، كما أن الحكومة خصصت محور في خطة التنمية لبناء الإنسان المصرى، وتأتى الرياضة في مقدمة الملفات التي تساهم في بناء إنسان سليم قادر على العطاء.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة استغلال المساحات الشاغرة في بعض مراكز الشباب، لاكتمال المنظومة الرياضية وفى نفس الوقت البحث عن كيفية تعظيم الاستفادة من موارد مراكز الشباب، وذلك من خلال إنشاء محال تجارية على امتداد السور الخارجي لمراكز الشباب وطرحها للإيجار لتحسين دخل المراكز، وفى نفس الوقت لتعظيم الاستفادة بهذه الموارد في عمليات الصيانة والتطوير والتجديد والتحديث طوال الوقت.

وطالب عضو البرلمان، وضع جدول زمني لعملية التطوير والتجديد واستغلال المساحات الشاغرة، والجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الإطار، على أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة بشأن عمليات التطوير والإحلال والتجديد.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد أكد أن ملف تطوير مراكز الشباب فى جميع المحافظات يأتى فى صدارة أولويات أجندة عمل الوزارة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير أداء مجالس إدارات مراكز الشباب لتطوير الأنشطة والبرامج والمشروعات المقدمة.

وأكد الوزير على متابعته لأداء مراكز الشباب والتقييم المستمر لها ورصد ما تحتاجه من تطوير ورفع كفاءة مع توفير كل المتطلبات ليتسنى لأعضائها ممارسة جميع الأنشطة وبالتوازى تسير الوزارة فى درب تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.