«التصديري للكيماويات» ينتهى من دراسة معوقات النفاذ وخطة تحرك للسوق الإفريقى

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن خطة وورقة عمل للتحرك للسوق الإفريقي خلال السنوات الثلاثة من 2021- 2023، انتهى من إعدادها المجلس تتضمن تحديدا لأهم المعوقات والتحديات للنفاذ للسوق الإفريقي ومحاور التغلب على هذه التحديات على مستوى كل دولة من الدول المستهدفة فى خطة المجلس خلال السنوات الثلاث القادمة مع تحديد أهم المنتجات والأسواق المستهدفة وأهم المعوقات التعريفية وغير التعريفية التى تحد من الاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة بهذه الأسواق.

وقال أبو المكارم إن هذا ياتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية على المستوى التنفيذى تضم ممثليين عن المجالس التصديرية الواردة باستراتيجية الوزارة لزيادة صادراتها للدول الافريقية لوجود فرص تصديرية متاحة لمنتجاتها بهذة الاسواق وممثل عن مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات لعرض التحديات التى تواجهها المجالس فعليا سواء خلال عمليات التصنيع او فى التصدير للسوق الافريقي وبلورة هذة التحديات ومقترحات الحل فى ورقة عمل موحدة تشمل اهم السياسات للتوجه للسوق الافريقي.

وأوضح انه تم رصد مجموعة من المعوقات لتنمية صادرات القطاع لافريقيا وتتمثل فى ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى الاسواق الافريقية وطول فترة الاستعلام الائتمانى والبنكى عن العملاء فى بعض الدول الافريقية والتى قد تصل الى ثلاثة اشهر وارتفاع رسوم الاستعلام والتامين على ضمان الصادرات وافتقاد معظم الدول الافريقية لنظم مصرفية جيدة وعدم وجود فروع للبنوك المصرية فى كثير من الدول.

إضافة إلى عدم وجود اليات لضمان وتمويل الصادرات للأسواق الإفريقية وندرة العملات الأجنبية فى بعض تلك الدول وارتفاع مخاطر عدم السداد مع عدم وجود نظام تأمينى محلى فعال لخدمة المصدريين المصريين بالإضافة إلى ضآلة الأسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى إفريقيا وعدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول وارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة فى القارة وتكلفة التامين على المنتجات المصدرة.

كشف أبو المكارم عن 8 محاور للخطة التنفيذية للنفاذ للسوق الإفريقي يتم من خلالها التغلب على هذه التحديات المحور الاول فيها يتعلق بتحديد الاسواق المستهدفة حيث يتم التركيز خلال النصف الثانى من 2021 على كل من تنزانيا وغانا ويتم التركيز خلال 2022على اسواق كل من كينيا واوغندا والسودلن واثيوبيا وخلال 2023 يتم التركيز على اسواق كل من كوت دايفور وزاميبيا وجنوب إفريقيا.

وبالنسبة للمحور الثانى فيتعلق بتوفير مندوبين مبيعات محترفين بالعمولة وتوفير مواد دعائية وتسويقية و عينات في مقرات البيع ومخزن للبضاعة الحاضرة وتوفير مخزن للبضائع الحاضرة موضحا انه من المقرر الانتهاء من هذا فى السودان خلال النصف الثانى من 2021 وفى كينيا وتنزانيا خلال 2022 وفى غرب افريقيا خلال 2023.

ويتعلق المحور الثالث بتنمية الاسواق التصديرية من خلال تسيير بعثات تجارية خارجية لعدد 100 شركة بواقع 4بعثات تجارية فضلا عن تنظيم معرض دولى متخصص وتنظيم معارض متجانسة بواقع 4 معارض سنويا ويتمثل المحور الرابع فى تسيير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومبسا- كينيا الى الدول الداخلية والحبيسة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات مع تشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية ويتمثل المحور الخامس فى ضمان القروض البنكية لتمويل الصادرات فى التعاقدات لحكومية وتفعيل اليات تمويل الصادرات بالتعاون مع افريسكيم بنك.

ويتمثل المحور السادس فى التواصل مع حكومات الدول لتخفيض او الغاء القوائم السلبية والتفاوض مع دول الكوميسا للالتزام بالتخفيض الجمركى وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية ويتمثل المحور السابع فى توفير مساندة الشحن للدول الحبيسة ومساندة خدمات بحوث التسويق وميكنة صندوق تنمية الصادرات واخيرا تسويق منتجات القطاعات المستهدفة وربطها بالبنود الجمركية لتنفيذ عمليات التسويق الالكترونى وتشبيك الاعمال.

وعن خطة التنفيذ قال ان ذلك تضمن تحديدا للدول الافريقية المستهدفة وفقا لحجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الافريقي فكانت بالترتيب على النحو التالى (فى شرق ووسط افريقيا كل من السودان وكينيا واوغندا وتنزانيا وجيبوتى وفى غرب افريقيا كل من غانا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا فى الجنوب الافريقي )

ففى السودان تتضمن خطة التنفيذانشاء مقار تجارى للبضاعة الحاضرة وتخفيض الرسوم الخاصة بالشحن والنقل وضمان مخاطر للصادرات مشيرا الى ان الفرص التصديرية المتاحة تقدر بنحو 11.5 مليون دولار فى الصناعات البلاستيكية

وفى كينيا انشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة وتسسير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومبسا –كينيا الى الدول الداخلية والحبيسة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية وضمان مخاطر للصادرات مشيرا الى ان الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 76.5مليون دولار فى قطاعى الكيماويات ولدائن البلاستيك والمطاط

وفى تنزانيا انشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة وتسسير خطوط ملاحية منتظمة من لميناء دار السلام و الى الدول الداخلية والحبيسة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى للدولة وضمان مخاطر للصادرات والتامين وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مشيرا الى ان الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 27مليون دولارفى قطاعات الاسمدة والبلاستيك والمطاط

وبالنسبة لاوغندا فتتضمن مساندة الشحن للدول الداخلية والحبيسة , توفير اليات لضمان مخاطر الصادرت والتامين مع تفعيل وتطبيق اتفاقية الكوميسا فيما يتعلق بالدول غير الملتزمة مع ضمان للقروض البنكية لصادرات التعاقدات الحكومية واتاحة التمويل البنكى للصادرات بالاسواق المستهدفة وتوفير برامج تامين ضد مخاطر التصدير حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة 38.1 مليون دولار فى قطاعى لدائن ومنتجات البلاستيك والمنتجات الورقية

وبالنسبه لتوصيات النفاذ للسوق الاثيوبى فانها تتضمن توفير اليات لضمان مخاطر الصادرات والتامين فضلا عن وضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى للدولة

حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة 48.2 مليون دولار فى قطاعى البلاستيك والمطاط والاسمدة

وفيما يتعلق بخطة النفاذ للسوق الجيبوتى فتتمثل فى توفير اليات لضمان مخاطر الصادرت والتامين مع تفعيل وتطبيق اتفاقية الكوميسا فيما يتعلق بالدول غير الملتزمة مع ضمان للقروض البنكية لصادرات التعاقدات الحكومية واتاحة التمويل البنكى للصادرات بالاسواق المستهدفة وتوفير برامج تامين ضد مخاطر التصدير حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة22 مليون دولار فى قطاعى البلاستيك والاسمدة

وفيما يتعلق بخطة النفاذ للسوق الغانى فتتمثل فى تفعيل وتطبيق اتفاقية afcftal وانشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية وضمان مخاطر للصادرات مشيرا الى ان الفرص المتاحة لزيادة الصادرات15 مليون دولار فى قطاع البلاستيك والمطاط

وللنفاذ لسوق كوت ديفوار دعا الى تفعيل وتطبيق اتفاقية afcftal وانشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية وضمان مخاطر للصادرات مشيرا الى ان الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 22.6 مليون دولار فى قطاعات الباستيك والمطاط والمنتجات المعدنية والاسمدة

وللوصول لسوق زامبيا اوصى بتفعيل وتطبيق اتفاقية afcftal وانشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية وضمان مخاطر للصادرات مشيرا الى ان الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 20,8 مليون دولار

وللوصول لسوق جنوب افريقيا اكد على اهمية تفعيل وتطبيق اتفاقية afcftal وانشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية وضمان مخاطر للصادرات مشيرا الى ان الفرص المتاحة لزيادة الصادرات تقدر بنحو 6.7 مليون دولار.