الأقصر الدولي تجري جراحات تكميلية ميكروسكوبية

أجرى فريق طبي من تخصص جراحة التجميل بمستشفي الاقصر الدولي، مكون من: الدكتور محمد اللبان أستاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية بجامعة قناة السويس والدكتور عمرو سمير رئيس قسم جراحة التجميل والدكتور جورج جميل والدكتور محمد قرين والدكتور محمود فاروق اخصائيي جراحة التجميل بالمستشفى، عدد 19 عمليات جراحية وبمعاونة اطباء التخدير وطاقم تمريض العمليات وبرعاية الدكتور محمد العقبي مدير المستشفى.

وجاء من أبرز تلك الجراحات:

1- مريض يعاني من ورم سرطاني بالشفة السفلي حيث تم عمل استئصال للورم واستئصال الغدد الليمفاوية بالرقبة وتم عمل اعادة بناء للشفة السفلي عن طريق شرائح جلدية مجاورة ميكروسكوبيا.

2- مريض يعاني من انكماش شديد بالرقبة لطفل 4 سنوات ما بعد حروق وتم فرد الانكماشات عن طريق شريحة جلدية مثقوبة ميكروسكوبيا.

3- مريض يعاني من وحمة دموية بالاذن حيث تم ربط الشريان السباتي الخارجي وتم ربط الشريان المغذي للوحمة.

4- مريض يعاني من عيب خلقي بقناة مجري البول والقضيب حيث تم اصلاح احليل سفلي متكرر كما تم اصلاح مجري البول وفرد العضو الذكري ميكروسكوبيا بواسطة شريحة جلدية.

وذلك بمعاونة تمريض قسم جراحة التجميل المكون من :مس أسماء، مس دنيا، مس سماح، وتحت أشراف مستر احمد كمال مشرف تمريض جراحة التجميل.

وتمريض العمليات (مس اميره-مسترمحمود-مستر عيد-مسترمحمد رشيدى-مسترمحمد حسين-مستراحمد فتحى-مس ياسمين-مس ورده-مس سمر وبأشراف مستر سمير احمد مشرف العمليات).

ويأتي اجراء تلك العمليات المتقدمة والتي تتميز بها مستشفي الاقصر الدولي تخفيفا عن المرضي من مشقة السفر للمحافظات الاخري.

جدير بالذكر أن، منذ يومين اجري فريق طبي من تخصص جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري بمستشفي الاقصر الدولي مكون من الدكتور ايليا شحات استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري والدكتور احمد بشير والدكتور عمرو الصغير والدكتور خالد الرفاعي أطباء جراحة المخ والأعصاب، عدة عمليات جراحية وبمعاونة اطباء التخدير وطاقم تمريض العمليات وبرعاية الدكتور محمد العقبي مدير المستشفي.