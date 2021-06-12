السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«المحامين» تعقد جلسة حلف يمين قانونية لـ21 نقابة فرعية غدا

اجتماع مجلس المحامين
اجتماع مجلس المحامين

تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف يمين غدا الأحد 13 يونيو لنقابات (المنوفية ـ طنطا ـ الأسكندرية ـ المحلة الكبرى، الدقهلية (شمال وجنوب) ، البحيرة (شمال وجنوب)، دمياط ـ كفر الشيخ ـ مرسى مطروح ـ أسوان ـ قنا ـ الأقصر ـ سوهاج ـ أسيوط (شمال وجنوب) ـ الوادي الجديد ـ المنيا ـ بني سويف ـ الفيوم)، بقاعة اتحاد عمال مصر بوسط البلد بالقاهرة.

وتعقد الجلسة في تمام التاسعة صباحا، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد

- عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
- الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.
- الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.
- من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.
- لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
- إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.
- لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

في سياق أخر، قرر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس  اتحاد المحامين العرب ـ البدء فورًا في الإجراءات اللازمة لتطوير منشآت وخدمات النادي النهري بالعجوزة، بعد تلقيه العديد من شكاوى المحامين بسبب تدني مستوى وتجهيزات وخدمات النادي.

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